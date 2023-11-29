Intelligenza artificiale in tempo reale ed elaborazione di eventi

Un'architettura basata sugli eventi è essenziale per accelerare la velocità del business. Con essa, le organizzazioni possono aiutare i team aziendali e IT ad acquisire la capacità di accedere, interpretare e agire in base a informazioni in tempo reale su situazioni uniche che si presentano in tutta l'organizzazione. L'elaborazione di eventi complessi (CEP) consente ai team di trasformare i loro eventi aziendali grezzi in insight attuabili, di ottenere una visione persistente e aggiornata dei dati critici e di spostare rapidamente i dati dove sono necessari, nella struttura in cui sono necessari.

Anche l'intelligenza artificiale è fondamentale per le aziende, poiché aiuta a fornire funzionalità sia per semplificare i processi aziendali sia per migliorare le decisioni strategiche. In effetti, in un sondaggio su 6.700 dirigenti di primo livello, l'IBV ha rilevato che oltre l'85% degli utenti avanzati è stato in grado di ridurre i costi operativi con l'AI. L'AI non simbolica può essere utile per trasformare dati non strutturati in informazioni organizzate e significative. Questo aiuta a semplificare l'analisi dei dati e a consentire un processo decisionale informato. Inoltre, la capacità degli algoritmi di AI di riconoscere i modelli, imparando dai dati storici unici dell'azienda, può consentire alle aziende di prevedere nuove tendenze e individuare le anomalie prima e con bassa latenza. Inoltre, l'AI simbolica può essere progettata per ragionare e dedurre fatti e dati strutturati, rendendola utile per navigare attraverso scenari aziendali complessi. In più, gli sviluppi nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) chiusi e open source stanno migliorando la capacità dell'AI di comprendere un linguaggio semplice e naturale. Ne abbiamo visto esempi nell'ultima evoluzione dei chatbot. Ciò può aiutare le aziende a ottimizzare l'esperienza del cliente, consentendo loro di estrarre rapidamente insight dalle interazioni nel percorso dei clienti.

Unendo l'intelligenza artificiale e l'elaborazione di eventi in tempo reale, le aziende potrebbero potenziare i loro sforzi su entrambi i fronti e contribuire a garantire che i loro investimenti abbiano un impatto sugli obiettivi aziendali. L'elaborazione di eventi in tempo reale può aiutare ad alimentare un'AI più rapida e precisa; e l'AI può contribuire a rendere le attività di elaborazione di eventi della tua azienda più intelligenti e reattive per i tuoi clienti.