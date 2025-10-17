La guida 2025 agli agenti AI

La tua risorsa unica per acquisire conoscenze approfondite e applicazioni pratiche degli agenti AI.

In questa guida completa, troverai una raccolta di contenuti relativi agli agenti AI, come articoli esplicativi, tutorial pratici, episodi di podcast e molto altro.

Un agente di intelligenza artificiale (AI) è un sistema o un programma in grado di eseguire autonomamente attività per conto di un utente o di un altro sistema, progettando il proprio workflow e utilizzando gli strumenti disponibili. Gli agenti AI possono comprendere un'ampia gamma di funzionalità oltre all'elaborazione del linguaggio naturale, tra cui il processo decisionale, la risoluzione dei problemi, l'interazione con ambienti esterni e l'esecuzione di azioni.

Inizia ora

Informazioni generali

Come primo passo del tuo percorso, esplora gli articoli esplicativi sugli agenti AI per ottenere una comprensione di alto livello.
Componenti

Gli agenti AI si basano su una serie di componenti interconnessi che consentono loro di percepire il loro ambiente, elaborare informazioni, decidere, collaborare, intraprendere azioni significative e imparare dalla loro esperienza.
Architettura

L'architettura agentica si riferisce alla struttura e alla progettazione dei framework di agentic AI. Un'architettura agentic AI modella la struttura del workflow per automatizzare i modelli AI all'interno di un sistema di agentic AI. 
Sistemi multiagente

Un sistema multiagente è costituito da più agenti AI che lavorano collettivamente per eseguire attività per conto di un utente o di un altro sistema.
Framework

I framework agentici sono gli elementi costitutivi per lo sviluppo, l'implementazione e la gestione degli agenti AI. Queste piattaforme software hanno caratteristiche e funzioni integrate che aiutano a semplificare e velocizzare il processo.
Governance

La governance degli agenti AI si riferisce ai processi, agli standard e alle misure di sicurezza che contribuiscono a garantire che i sistemi agentici siano sicuri ed etici.
Agentic RAG

L'agentic RAG è l'uso di agenti AI per facilitare la retrieval-augmented generation (RAG). Rispetto ai sistemi RAG tradizionali, l'approccio agentico permette ai grandi modelli linguistici di eseguire il recupero delle informazioni da più fonti e gestire flussi di lavoro più complessi. 
Casi d'uso/applicazioni

Gli agenti AI possono essere applicati a diversi settori, tra cui il servizio clienti, le risorse umane, le vendite, l'approvvigionamento e molto altro.
Maggiori informazioni

Risorse

Aumenta la produttività con agenti AI progettati per la tua azienda

Esplora il potenziale rivoluzionario degli agenti AI che possono integrarsi facilmente nelle tue operazioni aziendali.

Guida all'acquisto degli agenti AI 2025

Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Reinventa la produttività aziendale con agenti e assistenti AI

Scopri come gli agenti e gli assistenti basati su AI possono collaborare per raggiungere nuovi livelli di produttività.
Rapporto Omdia sull'intelligenza potenziata: l'impatto degli agenti AI

Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.

Arriva l'agentic enterprise: mettere l'AI al servizio di tutta la tua tecnologia

Rimani aggiornato sui nuovi agenti AI emergenti, un punto di svolta fondamentale nella rivoluzione dell'AI.
Prova watsonx Orchestrate

Esplora come gli assistenti di AI generativa possono alleggerire il tuo workload e migliorare la produttività.
Come gli agenti AI reinventeranno la produttività

Impara come usare l'AI per essere più creativo ed efficiente e iniziare ad adattarti a un futuro che implica la collaborazione a stretto contatto con gli agenti AI.
Il futuro degli agenti, il consumo energetico dell'AI, l'utilizzo di computer Anthropic e la filigrana di Google sul testo generato dall'AI

Rimani sempre un passo avanti grazie ai nostri esperti di AI in questa puntata di Mixture of Experts, nel corso della quale approfondiranno il futuro degli agenti AI e molto altro.

Come Comparus utilizza un "assistente bancario"

Comparus ha utilizzato le soluzioni di IBM watsonx.ai e ha dimostrato in modo impressionante il potenziale del conversational banking come nuovo modello di interazione.
