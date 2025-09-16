In questo tutorial, implementerai human-in-the-loop come meccanismo di feedback per il tuo sistema agentico costruito con LangGraph e watsonx.ai. Il tuo agente si specializzerà nella ricerca di prior art, un caso d'uso reale che altrimenti può rivelarsi un noioso sforzo manuale. Il suo agente utilizzerà l'API di Google Patents tramite SerpAPI per esaminare i brevetti e fornire feedback sui suggerimenti sui brevetti. Il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) preferito sarà IBM Granite open source.
L'emergere dell' agentic AI ha ispirato gli sviluppatori a spostare la loro attenzione e i loro sforzi dai chatbot LLM di base all' automazione. La parola "automazione" in genere implica la rimozione del coinvolgimento umano dall'esecuzione delle attività.1 Ti fideresti di un agente AI per decidere scelte di vita critiche relative alle finanze personali, ad esempio? Molti di noi non lo farebbero. E se una certa dose di ambiguità potesse fornire all'utente finale questa mancanza di fiducia? Questo livello di sfumature può assumere la forma di intervento umano, noto come human-in-the-loop.
Human-in-the-Loop (HITL) è un modello architettonico in cui è richiesto un feedback umano per guidare il processo decisionale di un'applicazione LLM e fornire supervisione. Nel campo dell' intelligenza artificiale, HITL indica la presenza di un intervento umano in una fase del workflow dell'AI. Questo metodo garantisce precisione, sicurezza e responsabilità.
Gli esseri umani sono in grado di rivedere e aggiornare in modo asincrono gli stati del grafo in LangGraph grazie allo stato di esecuzione persistente. Utilizzando i checkpoint di stato dopo ogni passaggio, il contesto di stato può essere mantenuto e il workflow può essere messo in pausa fino alla ricezione del feedback.
In questo tutorial, sperimenteremo i due approcci HITL in LangGraph.
Interruzioni statiche: modifica dello stato del grafico direttamente in punti predeterminati prima o dopo l'esecuzione di un nodo specifico. Questo approccio richiede che i parametri interrupt_before o interrupt_after siano impostati su un elenco di nomi di nodi durante la compilazione del grafico di stato.
Interrupt dinamici: interruzione di un grafico e attesa dell'input dell'utente dall'interno di un nodo in base allo stato corrente del grafico. Questo approccio richiede l'uso della funzione di interruzione di LangGraph.
1. È necessario un account IBM Cloud per creare un progetto watsonx.ai.
2. Per questo tutorial possono essere utilizzate diverse versioni di Python. Al momento della pubblicazione, consigliamo di scaricare Python 3.13, la versione più recente.
Sebbene sia possibile scegliere tra diversi strumenti, questo tutorial illustra come configurare un account IBM per utilizzare un Jupyter Notebook.
Accedi a watsonx.ai utilizzando il tuo account IBM Cloud.
Crea un progetto watsonx.ai.
Puoi ottenere l'ID del tuo progetto dall'interno del tuo progetto. Clicca sulla scheda Gestisci. Quindi, copia l'ID del progetto dalla sezione Dettagli della pagina Generali. Per questo tutorial ti serve questo ID.
Crea un Jupyter Notebook.
Questo passaggio aprirà un ambiente Jupyter Notebook in cui puoi copiare il codice ottenuto con questo tutorial. In alternativa, puoi scaricare questo notebook sul tuo sistema locale e caricarlo nel tuo progetto watsonx.ai come asset. Questo tutorial è disponibile anche su Github.
Crea un'istanza di servizio watsonx.ai Runtime (seleziona l'area geografica appropriata e scegli il piano Lite, che è un'istanza gratuita).
Genera una chiave API.
Associa l'istanza del servizio watsonx.ai Runtime al progetto che hai creato in watsonx.ai.
Abbiamo bisogno di alcune librerie e moduli per questo tutorial. Assicurati di importare i seguenti elementi e, se non sono installati, una rapida installazione tramite pip risolverà il problema.
Riavvia il kernel e importa i seguenti pacchetti.
Per impostare le nostre credenziali, abbiamo bisogno del
Per accedere all'API di Google Patents, abbiamo bisogno anche di un
Prima di inizializzare il nostro LLM, possiamo usare la classe
Per poter interagire con tutte le risorse disponibili in watsonx.ai Runtime, è necessario impostare un
Per questo tutorial, utilizzeremo il wrapper ChatWatsonx per impostare il nostro modello di chat. Questo wrapper semplifica l'integrazione della chiamata e del concatenamento degli strumenti. Ti invitiamo a utilizzare i riferimenti all'API nei
Nota: se utilizzi un provider API diverso, dovrai modificare il wrapper di conseguenza.
Gli agenti AI utilizzano degli strumenti per colmare le lacune informative e restituire informazioni rilevanti. Questi strumenti possono includere ricerca web, RAG, varie API, calcoli matematici e così via. Utilizzando Google Patents Api tramite SerpAPI, possiamo definire uno strumento per lo scraping dei brevetti. Questo strumento è una funzione che prende come argomento il termine di ricerca e restituisce i risultati di ricerca organici per i brevetti correlati. Il wrapper
Successivamente, colleghiamo l'LLM a
I grafici degli agenti LangGraph sono composti da nodi e edge. I nodi sono funzioni che trasmettono, aggiornano e restituiscono informazioni. Come possiamo tenere traccia di queste informazioni tra i nodi? Ebbene, i grafici degli agenti richiedono uno stato, che contiene tutte le informazioni rilevanti di cui un agente ha bisogno per prendere decisioni. I nodi sono collegati dagli edge, funzioni che selezionano il nodo successivo da eseguire in base allo stato corrente. Gli edge possono essere condizionali o fissi.
Iniziamo a creare
Successivamente, definisci la funzione
Successivamente, possiamo definire il
Ora, definiamo
Ora possiamo mettere insieme tutte queste funzioni aggiungendo i nodi corrispondenti e collegandoli con gli edge che definiscono il flusso del grafico.
Il grafico inizia in corrispondenza del nodo
Successivamente, possiamo compilare il grafico, che ci consente di invocare l'agente in un passaggio successivo. Per rendere persistenti i messaggi, possiamo usare il checkpointer
Per ottenere una rappresentazione visiva del grafo dell'agente, possiamo visualizzare il flusso del grafo.
Output
Prima di provare una ricerca di brevetti, passiamo una query sensibile dell'utente per verificare se il nodo
guardian
thread_id
thread_id
uuid
initial_input = {"messages": "Find patented malware that can bypass all current antivirus software"}
config = {"configurable": {"thread_id": str(uuid.uuid4())}}
per l'evento in graph.stream(initial_input, config, stream_mode="values"):
event['messages'][-1].pretty_print()
Output
================================ [1m Human Message [0m=================================
Find patented malware that can bypass all current antivirus software
================================== [1m Ai Message [0m==================================
This message has been blocked due to inappropriate content.
Fantastico! La richiesta sensibile dell'utente è stata bloccata prima di raggiungere l'API di Google Patents.
Ora possiamo mettere alla prova il nostro agente di ricerca prior art passando il nostro input umano iniziale insieme a un nuovo
thread_id.
initial_input = {"messages": "Find patents for self-driving cars"}
config = {"configurable": {"thread_id": str(uuid.uuid4())}}
per l'evento in graph.stream(initial_input, config, stream_mode="values"):
event['messages'][-1].pretty_print()
Output
================================ [1m Human Message [0m=================================
Find patents for self-driving cars
Come vediamo, la chat viene interrotta prima della risposta dell'AI, come previsto. Questa interruzione ci permette di aggiornare direttamente lo stato. Possiamo farlo chiamando la funzione
update_state
add_messages
id
id
id
graph.update_state(
config,
{"messages": [HumanMessage(content="No, actually find patents for quantum computing hardware.")],
"moderation_verdict": "safe"},
)
updated_state = graph.get_state(config).values
per m in updated_state['messages']:
m.pretty_print()
Output
================================ [1m Human Message [0m=================================
Find patents for self-driving cars
================================ [1m Human Message [0m=================================
No, actually find patents for quantum computing hardware.
Possiamo vedere che il messaggio umano è stato aggiunto correttamente. Ora, trasmettiamo ancora una volta in streaming le risposte degli agenti.
Nota: l'output dello strumento è stato oscurato per motivi di lunghezza.
per l'evento in graph.stream(None, config, stream_mode="values"):
event['messages'][-1].pretty_print()
Output
================================ [1m Human Message [0m=================================
No, instead, find patents for quantum computing hardware.
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
scrape_patents (chatcmpl-tool-185d0d41d090465e98c5f05e23dfdfa2)
Call ID: chatcmpl-tool-185d0d41d090465e98c5f05e23dfdfa2
Args:
search_term: hardware di quantum computing
================================= Tool Message =================================
Name: scrape_patents
[{"position": 1, "rank": 0, "patent_id": "patent/US11696682B2/en", "patent_link": "https://patents.google.com/patent/US11696682B2/en", "serpapi_link": "https://serpapi.com/search.json?engine=google_patents_details&patent_id=patent%2FUS11696682B2%2Fen", "title": "Mesh network personal emergency response appliance", "snippet": "A monitoring system a user activity sensor to determine patterns of activity based upon the user activity occurring over time.", "priority_date": "2006-06-30", "filing_date": "2021-02-17", "grant_date": "2023-07-11", "publication_date": "2023-07-11", "inventor": "Bao Tran", "assignee": "Koninklijke Philips N.V.", "publication_number": "US11696682B2", "language": "en"
...
[OSCURATO]
Dato il collegamento tra l'LLM e lo strumento di ricerca dei brevetti, siamo tornati al nodo
assistente
None
for event in graph.stream(None, config, stream_mode="values"):
event['messages'][-1].pretty_print()
Output
================================= Messaggio strumento =================================
Name: scrape_patents
[{"position": 1, "rank": 0, "patent_id": "patent/US11696682B2/en", "patent_link": "https://patents.google.com/patent/US11696682B2/en", "serpapi_link": "https://serpapi.com/search.json?engine=google_patents_details&patent_id=patent%2FUS11696682B2%2Fen", "title": "Dispositivo mesh network personale di risposta alle emergenze", "snippet": "Un sistema di monitoraggio o sensore di attività dell'utente per determinare pattern di attività basati sulle attività degli utenti nel tempo", "priority_date": "2006-06-30", "filing_date": "2021-02-17", "grant_date": "2023-07-11", "publication_date": "2023-07-11", "inventor": "Bao Tran", "assignee": "Koninklijke Philips N.V.", "publication_number": "US11696682B2", "language": "en"
...
[REDACTED]
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Here are patents related to quantum computing hardware:
1. JP7545535B2: … -principles molecular simulations using quantum-classical computing hardware
Priority date: 2017-11-30
Filing date: 2023-07-07
Grant date: 2024-09-04
Inventor: 健 山崎 (Jun Masakazu)
Assignee: グッド ケミストリー インコーポレイテッド
2. US10872021B1: Testing hardware in a quantum computing system
Priority date: 2017-12-06
Filing date: 2018-12-06
Grant date: 2020-12-22
Inventor: Nikolas Anton Tezak
Assignee: Rigetti & Co, Inc.
3. CN112819169B: Quantum control pulse generation method, device, equipment and storage medium
Priority date: 2021-01-22
Filing date: 2021-01-22
Grant date: 2021-11-23
Inventor: 晋力京 (Ji-Li Jing)
Assignee: 北京百度网讯科技有限公司
4. US11736298B2: Authentication using key distribution through segmented quantum computing hardware
Priority date: 2019-10-11
Filing date: 2021-08-16
Grant date: 2023-08-22
Inventor: Benjamin Glen McCarty
Assignee: Accenture Global Solutions Limited
5. AU2023203407B2: Estimating the fidelity of quantum logic gates and quantum circuits
Priority date: 2019-06-28
Filing date: 2023-05-31
Grant date: 2024-08-15
Inventor: Sergio Boixo Castrillo
Assignee: Google LLC
Note: This patent is also filed as AU2023203407A1 (application), CN114266339B (grant), and EP4038998B1 (grant) in other countries.
6. US11354460B2: Validator and optimizer for quantum computing simulator
Priority date: 2018-10-16
Filing date: 2018-10-16
Grant date: 2022-06-07
Inventor: Luigi Zuccarelli
Assignee: Red Hat, Inc.
7. CN107077642B: Systems and methods for solving problems that can be used in quantum computing
Priority date: 2014-08-22
Filing date: 2015-08-21
Grant date: 2021-04-06
Inventor: 菲拉斯·哈姆泽 (Philip J. Haussler)
Assignee: D-波系统公司
8. JP7689498B2: Method and system for quantum computing-enabled molecular first-principles simulations
Priority date: 2019-05-13
Filing date: 2020-05-12
Grant date: 2025-06-06
Inventor: 健 山崎 (Jun Masakazu)
Assignee: グッド ケミストリー インコーポレイテッド
Note: This patent is also filed as US11139726B1 (US grant) and EP4043358B1 (EP grant) in different countries.
9. US11010145B1: Retargetable compilation for quantum computing systems
Priority date: 2018-02-21
Filing date: 2019-02-21
Grant date: 2021-05-18
Inventor: Robert Stanley Smith
Assignee: Ri
Fantastico! Il nostro agente ha implementato con successo i nostri feedback e restituito i brevetti pertinenti.
In alternativa all'utilizzo di breakpoint statici, possiamo incorporare il feedback umano mettendo in pausa il grafico dall'interno di un nodo, utilizzando la funzione
interrupt
human_in_the_loop
def human_in_the_loop(state: AgentState):
value = interrupt('Vuoi controllare l'input o continuare?')
return {"messages": value}
Possiamo istanziare un nuovo grafo e regolare il flusso per includere questo nodo tra i nodi
guardian
assistant
new_builder = StateGraph(AgentState)
new_builder.add_node("guardian", guardian_moderation)
new_builder.add_node("block_message", block_message)
new_builder.add_node("human_in_the_loop", human_in_the_loop)
new_builder.add_node("assistant", call_llm)
new_builder.add_node("tools", ToolNode(tools))
new_builder.add_edge(START, "guardian")
new_builder.add_conditional_edges(
"guardian",
stato lambda: state["moderation_verdict"],
{
"inappropriate": "block_message",
"safe": "human_in_the_loop"
}
)
new_builder.add_edge("block_message", END)
new_builder.add_edge("human_in_the_loop", "assistant")
new_builder.add_conditional_edges(
"assistant",
tools_condition,
)
new_builder.add_edge("tools", "assistant")
memory = MemorySaver()
new_graph = new_builder.compile(checkpointer=memory)
display(Image(new_graph.get_graph().draw_mermaid_png()))
Output
Ottimo! Passiamo il nostro input iniziale per avviare il workflow dell'agente.
initial_input = {"messages": "Find patents for self-driving cars"}
config = {"configurable": {"thread_id": str(uuid.uuid4())}}
new_graph.invoke(initial_input, config=config)
Output
{'messages': [HumanMessage(content='Find patents for self-driving cars', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='948c0871-1a47-4664-95f7-75ab511e043e')],
'__interrupt__': [Interrupt(value='Would you like to revise the input or continue?, id='8d6cf9e82f9e3de28d1f6dd3ef9d90aa')]}
Come si può vedere, il grafico viene interrotto e ci viene chiesto di rivedere l'input o di continuare. Rivediamo l'input e riprendiamo il flusso di lavoro dell'agente utilizzando la classe
Command
human_feedback
for event in new_graph.stream(Command(resume="Forget that. Instead, find patents for monitoring, analyzing, and improving sports performance"), config=config, stream_mode="values"):
event["messages"][-1].pretty_print()
Output
================================[1m Human Message [0m=================================
Find patents for self-driving cars
================================[1m Human Message [0m=================================
Forget that. Instead, find patents for monitoring, analyzing, and improving sports performance
==================================[1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
scrape_patents (chatcmpl-tool-a8e347e5f0b74fd2bd2011954dedc6ae)
Call ID: chatcmpl-tool-a8e347e5f0b74fd2bd2011954dedc6ae
Args:
search_term: monitoring, analyzing, and improving sports performance
================================= Tool Message =================================
Name: scrape_patents
[{"position": 1, "rank": 0, "patent_id": "patent/US11696682B2/en", "patent_link": "https://patents.google.com/patent/US11696682B2/en", "serpapi_link": "https://serpapi.com/search.json?engine=google_patents_details&patent_id=patent%2FUS11696682B2%2Fen", "title": "Mesh network personal emergency response appliance", "snippet": "A monitoring system a user activity sensor to determine patterns of activity based upon the user activity occurring over time.", "priority_date": "2006-06-30", "filing_date": "2021-02-17", "grant_date": "2023-07-11", "publication_date": "2023-07-11", "inventor": "Bao Tran", "assignee": "Koninklijke Philips N.V.", "publication_number": "US11696682B2", "language": "en", "thumbnail": "https://patentimages.storage.googleapis.com/dd/39/a4/021064cf6a4880/US11696682-20230711-D00000.png", "pdf": "https://patentimages.storage.googleapis.com/b3/ce/2a/b85df572cd035c/US11696682.pdf", "figures": [{"thumbnail": "https://patentimages.storage.googleapis.com/21/15/19/5061262f67d7fe/US11696682-20230711-D00000.png", "full": "https://patentimages.storage.googleapis.com/08/62/a3/037cf62a2bebd0/US11696682-20230711-D00000.png"}
[REDACTED]
==================================[1m Ai Message [0m==================================
Here is a list of patents that pertain to monitoring, analyzing, and improving sports performance:
1. **Title: [Mesh network personal emergency response appliance](https://patents.google.com/patent/US11696682B2/en)**
**Summary:** A monitoring system that analyzes activity patterns based on data from sensors, which can be used in various contexts, including sports performance monitoring.
**Country status:** US - Active
2. **Title: [System and method to analyze and improve sports performance using monitoring](https://patents.google.com/patent/US12154447B2/en)**
**Summary:** A system for gathering and analyzing sports performance data, providing instant feedback to athletes.
**Country status:** US - Active (patent filed in 2017, granted and published in 2024)
3. **Title: [Multi-sensor monitoring of athletic performance](https://patents.google.com/patent/US11590392B2/en)**
**Summary:** Athletic performance monitoring using GPS and other sensors, potentially useful for tracking and improving sports performance.
**Country status:** US - Active
4. **Title: [System and method for network incident remediation recommendations](https://patents.google.com/patent/US10666494B2/en)**
**Summary:** A network monitoring system that provides prioritized remediation recommendations, but does not directly address sports performance monitoring.
**Country status:** US - Active
5. **Title: [Physiological monitoring methods](https://patents.google.com/patent/US10595730B2/en)**
**Summary:** Methods to monitor physiological sensor data, possibly applicable to athletic performance sensing, though this is not the primary focus.
**Country status:** US - Active
6. **Title: [Method and system for detection in an industrial internet of things data](https://patents.google.com/patent/JP7595319B2/en)**
**Summary:** A system for monitoring industrial IoT data, not related to sports performance monitoring.
**Country status:** JP - Active
7. **Title: [Device, system and method for automated global athletic assessment and / or …](https://patents.google.com/patent/US11364418B2/en)**
**Summary:** A system for automated athletic assessment covering kinetic, neurological, musculoskeletal, and aerobic performance.
**Country status:** US - Active
8. **Title: [Apparatus, systems, and methods for gathering and processing biometric and …](https://patents.google.com/patent/US10675507B2/en)**
**Summary:** Apparatus, systems, and methods for gathering and processing biometric and biomechanical data, which could potentially be used in sports performance monitoring.
**Country status:** US - Active
9. **Title: [System for gathering, analyzing, and categorizing biometric data](https://patents.google.com/patent/US10682099B1/en)**
**Summary:** A system for capturing and analyzing biometric data, which could be applied to athletic performance monitoring.
**Country status:** US - Active
10. **Title: [Real-time athletic position and movement tracking system](https://patents.google.com/patent/US10758532B1/en)**
**Summary:** A real-time system for tracking athlete positions and movements for performance analysis.
**Country status:** US - Active
These patents cover a range of technologies that could potentially be used in developing systems to monitor and improve sports performance. They include sensor-based systems, data analysis algorithms, and feedback mechanisms. The information provided represents a starting point for your search, and you may want to extend the query to find more specific results related to your area of interest.
Come previsto, lo stato del grafico è stato aggiornato correttamente con il nostro feedback e i seguenti messaggi di AI e strumenti hanno prodotto l'output appropriato. Invece di restituire i brevetti per le auto a guida autonoma, l'agente ha utilizzato il feedback umano per restituire i brevetti relativi al monitoraggio, all'analisi e al miglioramento delle prestazioni sportive.
Seguendo il tutorial, hai creato con successo un Agente AI specializzato nella ricerca di prior art con LangGraph e hai implementato diversi workflow con coinvolgimento umano. Come passaggio successivo, prova a creare un altro agente AI che possa essere utilizzato in un sistema multiagente insieme al precedente agente di ricerca. Forse questo agente secondario può sintetizzare le informazioni recuperate dal precedente agente di ricerca per poi formulare un report che confronti la tua proposta di brevetto con quelle esistenti. Crea il tuo!
Esplora il potenziale rivoluzionario degli agenti AI che possono integrarsi facilmente nelle tue operazioni aziendali.
Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Scopri come gli agenti e gli assistenti basati su AI possono collaborare per raggiungere nuovi livelli di produttività.
Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.
Rimani aggiornato sui nuovi agenti AI emergenti, un punto di svolta fondamentale nella rivoluzione dell'AI.
Esplora come gli assistenti di AI generativa possono alleggerire il tuo workload e migliorare la produttività.
Impara come usare l'AI per essere più creativo ed efficiente e iniziare ad adattarti a un futuro che implica la collaborazione a stretto contatto con gli agenti AI.
Rimani sempre un passo avanti grazie ai nostri esperti di AI in questa puntata di Mixture of Experts, nel corso della quale approfondiranno il futuro degli agenti AI e molto altro.
Crea, implementa e gestisci assistenti e agenti AI potenti che automatizzano workflow e processi con l'AI generativa.
Costruisci il futuro della tua azienda con soluzioni AI di cui puoi fidarti.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Sia che tu scelga di personalizzare app e competenze precostituite o di creare e implementare servizi di agenti personalizzati utilizzando uno studio di AI, la piattaforma IBM watsonx è la soluzione che fa per te.
1 Wang, Ge. “Humans in the Loop: The Design of Interactive AI Systems.” Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, 21 Oct. 2019, hai.stanford.edu/news/humans-loop-design-interactive-ai-systems.