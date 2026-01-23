Usa LM Studio per il tool calling automatico con Granite

Dopo aver eseguito la cella successiva, dovrebbe apparire un campo di input vuoto in cui scrivere le tue mosse. Se non sai bene quali sono le mosse disponibili, digita `help` e verranno visualizzate le notazioni delle mosse disponibili, dove la prima iniziale è il nome del pezzo (\"B\" è l'alfiere (bishop), \"Q\" è la regina (queen), e così via. Ma \"N\" è il cavaliere (knight) poiché \"K\" rappresenta il re (king) e nessuna iniziale è per un pedone). La lettera e il numero successivi elencati rappresentano la riga e la colonna in cui spostare il pezzo. Per la notazione dei casi speciali, come l'arrocco o le mosse ambigue dei pezzi, consulta la pagina di Wikipedia sulla notazione algebrica (scacchi).