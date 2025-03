Cos'è l'agentic AI?

I sistemi di agentic AI presentano molti vantaggi rispetto ai loro predecessori generativi, che sono limitati dalle informazioni contenute nei set di dati su cui vengono addestrati i modelli.

Autonomo

Il progresso più importante dei sistemi di agentic AI è la loro l'autonomia nell'eseguire attività senza la costante supervisione umana. I sistemi agentic possono perseguire obiettivi a lungo termine, gestire attività di risoluzione di problemi in più fasi e monitorare i progressi nel tempo.

Proattivo

I sistemi agentic offrono la flessibilità degli LLM, che possono generare risposte o azioni basate su una comprensione sfumata e dipendente dal contesto, con le caratteristiche strutturate, deterministiche e affidabili della programmazione tradizionale. Questo approccio consente agli agenti di “pensare” e “agire” in modo più simile a quello umano.

Gli LLM da soli non possono interagire direttamente con strumenti o database esterni, né configurare sistemi per monitorare e raccogliere dati in tempo reale, invece gli agenti possono farlo. Gli agenti possono effettuare ricerche sul web, chiamare le API e interrogare i database, quindi utilizzare queste informazioni per prendere decisioni e intraprendere azioni.

Specializzato

Gli agenti possono specializzarsi in attività specifiche. Alcuni agenti sono semplici ed eseguono una singola attività ripetitiva in modo affidabile. Altri possono usare la percezione e attingere alla memoria per risolvere problemi più complessi. Un'architettura agentica potrebbe consistere in un modello "conduttore" basato su un LLM che sovrintende alle attività e alle decisioni e supervisiona altri agenti più semplici. Tali architetture sono ideali per workflow sequenziali, ma sono vulnerabili ai colli di bottiglia. Altre architetture sono più orizzontali, con agenti che lavorano in armonia da pari a pari in modo decentralizzato, ma questa architettura può essere più lenta di una gerarchia verticale. Applicazioni di AI diverse richiedono architetture diverse.

Adattabile

Gli agenti possono imparare dalle proprie esperienze, ricevere feedback e modificare il proprio comportamento. Con i guardrail giusti, i sistemi agentici possono migliorare continuamente. I sistemi multiagente possiedono la scalabilità necessaria per arrivare a gestire iniziative di ampio respiro.

Intuitivo

Poiché i sistemi di agentic AI sono alimentati da LLM, gli utenti possono interagire con essi attraverso prompt in linguaggio naturale. Ciò significa che intere interfacce software (schede, menu a discesa, grafici, cursori, popup e altri elementi dell'interfaccia utente coinvolti nella piattaforma SaaS prescelta) possono essere sostituite da semplici comandi vocali o linguistici. Teoricamente, qualsiasi esperienza utente con il software può ora essere ridotta a "parlare" con un agente in grado di recuperare le informazioni desiderate e di agire in base a tali informazioni. Questo beneficio in termini di produttività non deve essere sopravvalutato, considerando il tempo impiegato dai lavoratori per apprendere e padroneggiare nuove interfacce e strumenti.