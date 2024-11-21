Per questo tutorial abbiamo bisogno di alcune librerie e moduli. Assicurati di importare i seguenti e, se non sono installati, puoi risolvere il problema con una rapida installazione pip. LangChain e LangGraph saranno i framework e i toolkit per sviluppatori utilizzati.

Nota: questo tutorial è stato creato utilizzando Python 3.11.9 ed è anche compatibile con Google Colab che utilizza Python 3.10.12. Per controllare la tua versione di Python, puoi eseguire il comando !python --version in una cella di codice.