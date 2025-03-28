Agenti AI nelle risorse umane

La tecnologia di agentic AI esiste lungo uno spettro. Alcuni agenti AI esercitano un'azione limitata, eseguendo compiti specifici o integrando dati esterni selezionati per raggiungere un unico obiettivo. Altri, come gli agenti di apprendimento, rispondono continuamente a nuovi input per monitorare e rispondere autonomamente alle preferenze degli utenti. I chatbot agentici, a differenza degli AI chatbot non agentici, non solo rispondono ai prompt degli utenti, ma personalizzano le loro risposte nel tempo, attingendo alle risorse disponibili per fornire servizi più completi e considerare la linea d'azione più efficace.
Nelle applicazioni aziendali, una serie di agenti AI viene utilizzata in tandem per automatizzare completamente o parzialmente alcune funzioni delle risorse umane. Ad esempio, un chatbot agentico potrebbe fornire informazioni personalizzate e pertinenti a un dipendente che richiede informazioni sulle politiche di congedo aziendale, mentre gli agenti basati sulle attività svolgono una serie di lavori autonomi e interconnessi, come l'archiviazione dei documenti pertinenti e la gestione delle richieste di ferie.
Spesso, gli agenti AI sono integrati nei sistemi esistenti e funzionano perfettamente con piattaforme di gestione del capitale umano (HCM), software di gestione delle risorse, strumenti di comunicazione e ticket, elenchi o altri sistemi delle risorse umane. Fondamentalmente, gli agenti AI possono eseguire autonomamente attività complesse e in più fasi, rendendoli più agili rispetto ai chatbot o alle tecnologie di automazione precedenti.