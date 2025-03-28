Agenti AI nelle risorse umane

In un contesto caratterizzato da aspettative in continua evoluzione da parte dei dipendenti, gli agenti AI strategicamente implementati con avanzate funzionalità di AI conversazionale possono fungere da partner all'interno di un'azienda, trasformando il settore delle risorse umane.

I responsabili delle risorse umane di tutto il mondo stanno affrontando una serie di fattori che cambiano la natura del lavoro: la carenza di manodopera, l'aumento delle lacune nelle competenze e l'accelerazione del cambiamento tecnologico richiedono nuove strategie di gestione dei talenti. Sia i dipendenti che i manager devono diventare più agili, facendo di più con meno. Gli agenti AI e le tecnologie associate possono ottimizzare i flussi di lavoro delle risorse umane e fornire il supporto tanto necessario ai dipendenti, riducendo al contempo il tempo che i team delle risorse umane dedicano alle attività amministrative.

L'implementazione di queste tecnologie può avere risultati tangibili sulla soddisfazione dei dipendenti e sul reddito di un'azienda. Gli esperti e i ricercatori aziendali ritengono che investire nel benessere e nello sviluppo professionale dei dipendenti sia un fattore importante per il successo di un'organizzazione.1 I dipendenti soddisfatti che apprendono continuamente rendono un'azienda nel complesso molto più produttiva. Come ha rilevato l'IBM® Institute for Business Value, le organizzazioni che offrono esperienze di qualità ai dipendenti registrano una crescita del fatturato superiore del 31% rispetto alle altre organizzazioni.2

Inoltre, secondo una ricerca interna di IBM® Consulting, quando i dipendenti adottano opzioni self-service per le attività di routine e le attività manuali delle risorse umane vengono ridotte, l'aumento della capacità in un'azienda può comportare un risparmio dal 50% al 60% nei costi di fornitura dei servizi delle risorse umane. Con interventi tecnologici chiave che riducono gli oneri amministrativi e migliorano l'esperienza utente per i professionisti delle risorse umane e gli altri dipendenti, le aziende possono migliorare notevolmente le prestazioni riducendo al contempo le spese generali. Possono anche trasformare un dipartimento delle risorse umane da un dipartimento amministrativo a un campione dell'esperienza dei dipendenti in generale.