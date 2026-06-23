Cos'è la gestione del ciclo di vita degli agenti?

La gestione del ciclo di vita degli agenti è importante perché gli agenti AI stanno passando da pilot isolati a implementazioni aziendali su larga scala. Di conseguenza, diventa più difficile mantenere una supervisione informale. Le organizzazioni necessitano di un metodo coerente per sapere quali agenti esistono, chi ne è responsabile, a quali risorse possono accedere, quali sono le loro prestazioni e quando devono essere aggiornati o dismessi.

Le ricerche suggeriscono che l'adozione degli agenti sta accelerando più rapidamente rispetto a molti programmi di governance. Il Tech Leader Study 2026 di IBM ha rilevato che i CIO e i CTO intervistati prevedono un aumento del 38% degli agenti AI implementati entro il 2027, mentre solo l'11% ha dichiarato di essere pienamente preparato per quel livello di scala. Sempre secondo la ricerca, il 77% delle organizzazioni intervistate ha dichiarato che l'adozione dell'AI sta già superando le attuali funzionalità di governance. Analogamente, secondo quanto rilevato da un sondaggio del 2026 tra leader IT e aziendali, solo il 21% delle aziende ha dichiarato di avere un modello di governance maturo per gestire i rischi dell'agentic AI.1

Queste lacune sono importanti perché gli agenti AI non sono strumenti software statici. Il software tradizionale di solito segue regole definite: se un utente compie un'azione specifica, l'applicazione risponde in modo prevedibile. Gli agenti AI sono diversi. Potrebbero produrre output diversi per input simili. Possono anche scegliere diversi passaggi a seconda della richiesta dell'utente, del contesto disponibile, delle interazioni precedenti o degli strumenti collegati.

Questo fatto crea diverse esigenze gestionali:

Sicurezza: gli agenti potrebbero aver bisogno di accedere a sistemi aziendali, dati, API o account di servizio. Senza un adeguato controllo degli accessi, possono trasformarsi in identità non umane con permessi eccessivi.

Sicurezza: gli agenti potrebbero aver bisogno di accedere a sistemi aziendali, dati, API o account di servizio. Senza un adeguato controllo degli accessi, possono trasformarsi in identità non umane con permessi eccessivi. Affidabilità : gli agenti possono commettere errori, generare allucinazioni, richiamare lo strumento sbagliato o non funzionare correttamente in caso di modifiche all’integrazione.

: gli agenti possono commettere errori, generare allucinazioni, richiamare lo strumento sbagliato o non funzionare correttamente in caso di modifiche all’integrazione. Governance: le organizzazioni devono sapere quali agenti sono in uso, chi li possiede, a cosa possono accedere e se soddisfano le politiche interne o i requisiti normativi.

le organizzazioni devono sapere quali agenti sono in uso, chi li possiede, a cosa possono accedere e se soddisfano le politiche interne o i requisiti normativi. Tracciabilità: i team hanno bisogno di audit trail che mostrino cosa ha fatto un agente, quali strumenti ha utilizzato, a quali dati ha avuto accesso e perché si è verificata una decisione o un'azione.

Tracciabilità: i team hanno bisogno di audit trail che mostrino cosa ha fatto un agente, quali strumenti ha utilizzato, a quali dati ha avuto accesso e perché si è verificata una decisione o un'azione. Resilienza operativa: qualora un agente si comporti in modo imprevisto, i team devono disporre degli strumenti per sospenderne l’attività, revocarne l’accesso, annullare le modifiche, indagare sul problema e ripristinare il servizio.

L'ALM aiuta a indirizzare queste esigenze applicando struttura all'intero ciclo di vita dell'agente. Aiuta le aziende ad andare oltre le revisioni ad hoc creando processi ripetibili per approvare, testare, implementare, monitorare, aggiornare e disattivare gli agenti durante tutto il ciclo di vita. Aiuta inoltre le organizzazioni a gestire rischi come shadow AI, permessi eccessivi, scarsa observability, modifiche ai prompt, modifiche alla versione del modello, latenza, esposizione dati e comportamento incoerente.