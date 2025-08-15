IBM HR migliora l'esperienza dei dipendenti con IBM watsonx Orchestrate
Con l'aumento della forza lavoro di IBM a livello globale, il suo reparto Risorse Umane (HR) ha dovuto affrontare crescenti complessità. Processi in silos, policy non uniformi tra le diverse aree geografiche e una forte dipendenza dalle attività manuali e ripetitive rappresentavano un ostacolo sia per i dipendenti che per i professionisti dell'HR. Tra i principali punti critici individuati figuravano anche le esperienze multicanale, che generavano una scarsa soddisfazione degli utenti, passaggi di consegne che ritardavano le risposte e il sovraccarico di attività non strategiche a carico dei professionisti dell'HR.
Nonostante le precedenti innovazioni introdotte nel reparto, IBM ha compreso che le soluzioni tradizionali di AI e cloud da sole non erano in grado di soddisfare le crescenti aspettative di un supporto HR più rapido e personalizzato. L'azienda aveva già implementato il principio "eliminare, semplificare, automatizzare" e una metodologia per "trasformare, non trasferire", garantendo che nessun processo inefficiente venisse automatizzato e che tutte le riprogettazioni fossero ancorate alla reinvenzione delle esperienze dei dipendenti. Ora era essenziale superare le esperienze frammentate, adottando un sistema unificato e intelligente in grado di semplificare i workflow, fornire un supporto immediato e accurato e consentire agli esperti di concentrarsi su attività strategiche di maggior valore.
Era giunto il momento di trasformare le operazioni delle risorse umane e porre le basi per una nuova era dei servizi HR, basati sulla gen AI avanzata, sull'automazione, sull'impegno per l'innovazione continua e su pratiche etiche di AI.
Negli ultimi sei anni, IBM ha continuamente perfezionato AskHR, il suo agente virtuale interno, per automatizzare più di 80 attività HR e gestire oltre 1,5 milioni di conversazioni con i dipendenti all'anno. Più recentemente, nel 2025, il team ha integrato IBM® watsonx Orchestrate per migliorare l'AI generativa (gen AI) e le funzionalità di automazione agentica di AskHR. Questi aggiornamenti continuano a promuovere un'esperienza conversazionale unificata che aiuta i dipendenti ad accedere al supporto dell'HR in modo rapido, intuitivo e nella lingua preferita.
AskHR opera attualmente secondo un modello di supporto a due livelli: l'AI gestisce le richieste di routine, mentre i consulenti umani gestiscono esigenze più complesse, migliorando sia l'efficienza che il servizio personalizzato. Dietro le quinte, i complessi processi HR vengono semplificati grazie a una profonda integrazione con sistemi aziendali quali Workday, SAP e Concur.
Grazie a queste funzionalità avanzate, i dipendenti possono chiedere: "Dove posso vedere la mia busta paga?" o "Qual è la policy in caso di malattia?" e ricevere risposte personalizzate in linea con le policy locali a livello di buste paga e risorse umane. Possono richiedere lettere di verifica dell'impiego, inviare richieste di ferie, ricevere suggerimenti per la pianificazione dei viaggi oppure le allerte meteo, il tutto gestito da AskHR. Anche i manager ne traggono beneficio, poiché l'automazione li aiuta ad avviare i trasferimenti dei dipendenti o ad aggiornare le strutture organizzative tramite SAP SuccessFactors. L'adozione di AskHR ha raggiunto il 98% tra i manager.
Aiutando i professionisti dell'HR a passare a lavori strategici di maggior valore, IBM continua a ridefinire l'esperienza di supporto ai dipendenti e a stabilire nuovi standard per l'innovazione basata su AI dell'HR su larga scala.
Con AskHR, IBM ha ottenuto un impatto misurabile a livello aziendale. L'agente virtuale ha contribuito a ridurre del 40% dei costi operativi del team HR nel 2024 e anche a raggiungere un contenimento del 94% dei problemi più comuni. Ha portato a una riduzione del 75% dei ticket di supporto raccolti dal 2016 al 2024 e a oltre 10 milioni di interazioni con i dipendenti ogni anno dal 2023. Questa trasformazione non solo può migliorare l'esperienza dei dipendenti, bensì può sbloccare l'efficienza operativa e consentire ai professionisti delle risorse umane di concentrarsi sulle priorità strategiche.
IBM HR ha documentato aumenti di produttività significativi nelle attività specifiche del dominio tra il 2022 e il 2024, con alcune aree che sono migliorate fino al 75% grazie all'automazione basata su AI. AskHR risolve attualmente il 94% delle richieste semplici relative alle risorse umane, il che ha portato a una riduzione del 40% del budget operativo annuale della funzione HR nel 2024.
AskHR supporta anche una serie di automazioni, tra cui lettere dei dipendenti, richieste di ferie, accesso alle buste paga e workflow specifici per i manager, come modifiche alle retribuzioni e aggiornamenti organizzativi. Nel complesso, l'agente virtuale gestisce circa 80 attività automatizzate.
Basato su watsonx Orchestrate, AskHR si è evoluto da assistente virtuale ad agente digitale completamente funzionante, con risposte generate attraverso modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) altamente conformi. Questi LLM classificano il prompt, lo indirizzano al dominio HR pertinente (Benefit, Payroll, Career and Skills) e quindi avviano un'attività o forniscono una risposta generata dall'AI.
Con AskHR, il modello operativo dell'HR di IBM si è spostato verso l'automazione ibrida, consentendo al lavoro digitale di contribuire a fornire un supporto zero-touch e preservando l'esperienza umana laddove necessario.
IBM è una società multinazionale di tecnologia con una ricca storia che risale al 1911. Serve una vasta gamma di clienti a livello globale, offrendo un'ampia varietà di prodotti e servizi nei settori del cloud computing, dell'AI, data analytics e della consulenza. IBM è riconosciuta per il suo impegno verso l'innovazione, con una particolare attenzione alla ricerca e allo sviluppo. La forza lavoro dell'azienda è composta da professionisti di talento, che contribuiscono all'elevato fatturato dell'azienda e alla sua influenza nel settore tecnologico.
Trasforma i processi HR automatizzando le attività e standardizzando le operazioni HR globali.
©Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM e watsonx Orchestrate sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi varieranno in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.