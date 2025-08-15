Con l'aumento della forza lavoro di IBM a livello globale, il suo reparto Risorse Umane (HR) ha dovuto affrontare crescenti complessità. Processi in silos, policy non uniformi tra le diverse aree geografiche e una forte dipendenza dalle attività manuali e ripetitive rappresentavano un ostacolo sia per i dipendenti che per i professionisti dell'HR. Tra i principali punti critici individuati figuravano anche le esperienze multicanale, che generavano una scarsa soddisfazione degli utenti, passaggi di consegne che ritardavano le risposte e il sovraccarico di attività non strategiche a carico dei professionisti dell'HR.

Nonostante le precedenti innovazioni introdotte nel reparto, IBM ha compreso che le soluzioni tradizionali di AI e cloud da sole non erano in grado di soddisfare le crescenti aspettative di un supporto HR più rapido e personalizzato. L'azienda aveva già implementato il principio "eliminare, semplificare, automatizzare" e una metodologia per "trasformare, non trasferire", garantendo che nessun processo inefficiente venisse automatizzato e che tutte le riprogettazioni fossero ancorate alla reinvenzione delle esperienze dei dipendenti. Ora era essenziale superare le esperienze frammentate, adottando un sistema unificato e intelligente in grado di semplificare i workflow, fornire un supporto immediato e accurato e consentire agli esperti di concentrarsi su attività strategiche di maggior valore.

Era giunto il momento di trasformare le operazioni delle risorse umane e porre le basi per una nuova era dei servizi HR, basati sulla gen AI avanzata, sull'automazione, sull'impegno per l'innovazione continua e su pratiche etiche di AI.