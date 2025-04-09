Migliore servizio clienti con gli agenti AI

Autori

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

Cosa sono gli agenti AI e come possono aiutare a servire i clienti?

Un agente di intelligenza artificiale (AI) è un sistema o programma capace di eseguire autonomamente attività per conto di un utente o di un altro sistema, progettando il proprio workflow e utilizzando gli strumenti disponibili. A differenza di altri strumenti AI, questi agenti sono in grado di risolvere problemi in modo indipendente e possono eseguire attività o raggiungere obiettivi specifici interagendo con ambienti esterni.

Questi agenti si basano principalmente su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) avanzati e utilizzano una combinazione variabile di machine learning, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e automazione per comprendere, rispondere e gestire le interazioni con i clienti su vari canali di comunicazione. Oggi vengono utilizzati per migliorare l'esperienza del cliente (CX), ottimizzare le risorse e guidare un processo decisionale basato sui dati nelle operazioni di assistenza clienti.

In un panorama aziendale affollato e ipercompetitivo, l'esperienza del cliente è un fattore sempre più critico per il successo di un'azienda. Ma poiché i consumatori richiedono di più dalle interazioni con i clienti, i professionisti dell'assistenza fanno fatica a soddisfare le aspettative. Secondo una recente ricerca di Salesforce, l'82% dei rappresentanti dell'assistenza afferma che i clienti vogliono più di prima.1 Il burnout tra i professionisti del servizio clienti è in aumento, dato il volume delle richieste dei clienti e la natura spesso monotona del lavoro.

Con la loro capacità di completare una serie di attività complesse contemporaneamente, gli agenti AI autonomi possono svolgere un ruolo critico nel migliorare il supporto clienti. Gli agenti autonomi sono attualmente utilizzati per semplificare le opzioni self-service per i clienti e automatizzare le attività di routine di base. Ma la loro capacità di reimmaginare i workflow e di scalare rapidamente è probabile che alteri in modo significativo l'esecuzione e la progettazione del servizio clienti, in particolare alla luce dei recenti progressi nell'AI generativa e nell'AI conversazionale. A seconda del livello di integrazione con i reparti di assistenza, gli agenti possono aumentare l'efficienza operativa per gli agenti umani, fornire esperienze del cliente personalizzate, coinvolgere e guidare i consumatori attraverso il processo di assistenza o risolvere i problemi interamente con un intervento umano minimo.

Si prevede che tali collaborazioni tra agenti di servizio clienti umani e gli agenti AI si approfondiscano man mano che gli agenti AI vengono distribuiti con sempre maggiore frequenza. Ciò significa che man mano che la tecnologia raggiungerà la maturità, svolgerà un ruolo più importante nel guidare il processo decisionale organizzativo e nel completamento di attività precedentemente eseguite da agenti umani.2 Sebbene questi cambiamenti aumentino significativamente l'efficienza e la produttività nel servizio clienti, reimmaginano anche radicalmente il ruolo di un team di supporto, ponendo maggiore enfasi sull'intelligenza emotiva, sulla costruzione di relazioni e sull'esperienza tecnica.

Come funzionano gli agenti AI per il servizio clienti

A differenza degli assistenti non agenti (ad esempio i chatbot) che rispondono alle domande solo una alla volta, gli agenti AI sono in grado di conservare la memoria da un giorno all'altro, ragionare e agire da soli.

Gli agenti AI elaborano le richieste dei clienti o dei dipendenti per comprendere l'intento e il contesto, ponendo domande se necessario. A seconda della complessità delle attività programmate e del numero di strumenti esterni a cui hanno accesso, gli agenti AI possono risolvere i ticket del servizio clienti, inviare messaggi ai clienti, analizzare i dati dei consumatori, inoltrare problemi complessi agli agenti umani e fornire esperienze di servizio personalizzate.

Ad esempio, gli agenti AI collegati a vari altri sistemi e set di dati potrebbero attingere a strumenti preimpostati per aiutare una famiglia a pianificare una vacanza: suggerendo destinazioni in base alle preferenze degli utenti esistenti, mappando i percorsi, consigliando hotel ed effettuando prenotazioni. Con l'integrazione di dati di terze parti, una rete di agenti per la pianificazione delle vacanze potrebbe anche modificare i piani in tempo reale in risposta a condizioni come il meteo o il traffico.

Casi d'uso degli agenti AI nel servizio clienti

Gli strumenti agentici di servizio clienti possono gestire attività semplici o workflow complessi, a seconda di come sono sviluppati e a quanti strumenti sono in grado di accedere. Molti agenti AI agiscono come parte di una rete, chiamata sistema agentico, in cui ogni agente AI esegue un'attività separata prima di passare una query a un altro bot specifico per attività o obiettivo.

Ad esempio, una soluzione di agentic AI in rete potrebbe interpretare una richiesta del cliente, identificare la natura di una richiesta di assistenza ed emettere automaticamente un rimborso o un ticket di assistenza. Questi strumenti si integrano spesso con app di terze parti come il software di customer relationship management (CRM) o strumenti di comunicazione come Slack per migliorare i sistemi esistenti e raccogliere dati pertinenti.

Nel loro insieme, questi strumenti migliorano la soddisfazione del cliente (CSAT) fornendo una risoluzione tempestiva e accurata delle richieste di assistenza e di altre comunicazioni, portando a migliori esperienze del cliente.

Alcuni casi d'uso comuni per gli agenti AI nel servizio clienti includono:

Risposte alle richieste dei clienti

Laddove gli assistenti AI in genere possono gestire solo domande frequenti preimpostate e domande comuni, gli agenti AI intrattengono comunicazioni dinamiche con i clienti in merito allo stato degli ordini, alle politiche di rimborso, ai problemi relativi ai prodotti e ad altre domande altamente specializzate. Possono personalizzare le richieste in base alle interazioni precedenti per fornire un'assistenza clienti di alto livello.

Ad esempio, quando il rivenditore di camper Camping World ha integrato la tecnologia virtual agent nel suo processo di servizio clienti, ha scoperto che il coinvolgimento del cliente è aumentato del 40% mentre i tempi di attesa sono scesi da ore a 33 secondi.

Gestione della conoscenza e insight basati sui dati

Gli agenti AI possono organizzare e recuperare dati e articoli della knowledge base pertinenti, garantendo che sia i clienti che gli agenti dell'assistenza abbiano accesso a informazioni accurate e personalizzate in tempo reale.

Stato dell'ordine e monitoraggio

Gli agenti AI forniscono in modo proattivo aggiornamenti sullo stato e sul tracciamento degli ordini dei clienti in tempo reale, fornendo informazioni pertinenti in base ai dati di spedizione, alle condizioni del traffico o persino ai modelli meteorologici.

Raccomandazioni e assistenza personalizzate

L'agentic AI può aiutare a diagnosticare e risolvere i problemi relativi al software, all'hardware o al prodotto dei clienti, memorizzando informazioni sulle loro preferenze per un supporto più accurato. Può anche fornire consigli per prodotti aggiuntivi. Memorizzando preferenze come queste, gli agenti AI possono anche suggerire prodotti e servizi pertinenti in base alle esigenze dei singoli consumatori.

Identificazione del sentiment dei clienti

Dato l'accesso agli strumenti di analisi del sentiment, gli agenti AI sono in grado di interpretare in modo proattivo il modo in cui i consumatori rispondono a nuovi prodotti o iniziative. Questi agenti possono fungere da sistemi di allerta precoce per potenziali problemi o da partner strategici per il brainstorming delle nuove funzionalità dei prodotti sulla base dei dati dei clienti. Possono anche fornire riepiloghi delle riunioni, delle chiamate di assistenza e di altre comunicazioni con i clienti, fornendo materiale di formazione per i nuovi rappresentanti del servizio clienti e un senso di continuità in un'azienda.

Automazione dei processi

Gli agenti AI aiutano a svolgere compiti di routine critici come la gestione dei dati dei clienti, la gestione dei progetti e altre attività amministrative. Ad esempio, Avid Solutions, azienda leader nella ricerca e sviluppo, ha ridotto con successo il tempo necessario per l'acquisizione di nuovi clienti del 25% utilizzando l'agentic AI.

Risoluzione dei problemi e supporto tecnico

I sistemi AI, compresi gli agenti dotati di elaborazione del linguaggio naturale, guidano i clienti nelle fasi di risoluzione dei problemi tecnici o relativi all'assistenza. Grazie alla loro capacità di conservare la "memoria" nel tempo e di personalizzare gli output, questi strumenti possono fornire un supporto accurato per una serie di problemi dei clienti in base a variabili individuali.

Vantaggi dell'utilizzo di agenti AI per il servizio clienti

L'agentic AI e i suoi strumenti di servizio clienti basati sull'AI aumentano l'efficienza, riducono gli errori e forniscono agli agenti umani intelligenza critica per rispondere proattivamente alle esigenze dei clienti. Affidando le attività manuali di routine ai lavoratori digitali, i professionisti del servizio clienti hanno più opportunità di creare legami preziosi con i consumatori.

Ad esempio, un'importante compagnia di spedizioni ha utilizzato l'agentic AI per ridurre il tempo dedicato ai documenti di onboarding da quattro ore a settimana a 30 minuti. Ciò ha consentito al personale operativo di aumentare notevolmente il tempo dedicato a iniziative di assistenza clienti più creative e articolate.

Alcuni benefici aggiuntivi dell'utilizzo degli agenti AI per il servizio clienti includono:

Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Con gli agenti AI orientati al servizio clienti, i clienti possono ricevere un supporto personalizzato e completo in più lingue e località senza i vincoli imposti agli agenti umani.

Insight basati sui dati

Gli agenti AI raccolgono e analizzano in modo proattivo i dati sulle interazioni con i clienti, dati che sarebbero impossibili da analizzare per un singolo essere umano. Utilizzando questi dati, l'agentic AI può identificare tendenze, ottimizzare risorse e migliorare la qualità del servizio, oppure fungere da segnale di allarme precoce per potenziali problemi.

Miglioramento dell'interazione con gli agenti umani

Gli agenti AI consentono ai rappresentanti umani di concentrarsi su interazioni complesse o sensibili con i clienti o di lavorare su iniziative di servizio clienti più creative.

Miglioramento dell'efficienza operativa e della produttività

Gli agenti AI automatizzano le attività ripetitive come la creazione di ticket di assistenza, consentendo alle aziende di allocare le Risorse in modo più efficace.

Supporto multicanale

Gli agenti AI forniscono un supporto continuo e coeso su vari canali, tra cui chat, e-mail, telefono e social media.

Tempi di risposta al cliente ridotti

I sistemi AI analizzano e rispondono alle domande dei clienti istantaneamente, in qualsiasi momento della giornata, riducendo al minimo arretrati e ritardi.

Riduzione dei costi operativi

Le aziende riducono le spese operative automatizzando le interazioni di routine e riducendo la necessità di team di supporto di grandi dimensioni.

Scalabilità

I sistemi basati su AI gestiscono le crescenti richieste dei clienti senza costi aggiuntivi di personale o infrastrutturali.

Quattro best practice per l'utilizzo di agenti AI nel servizio clienti

Ottenere il vero valore dagli agenti AI nel servizio clienti richiede spesso chiarezza, pianificazione a lungo termine e una rivisitazione dei ruoli. Le quattro migliori pratiche per le aziende che implementano questi strumenti includono:

Integrare l'AI in una più ampia strategia di coinvolgimento dei clienti

Gli agenti AI dovrebbero complementare i team di servizio clienti umani e allinearsi agli obiettivi generali del servizio. Invece di automatizzare semplicemente determinati workflow e pratiche senza alcuna guida, le implementazioni di maggior successo identificano obiettivi sia a breve che a lungo termine basati su metriche specifiche, come punteggi CSAT migliorati o tempi di risoluzione.

Fornire agli agenti AI dati e strumenti appropriati

Gli agenti AI hanno più successo quando vengono addestrati su dati puliti e appropriati e dotati delle funzionalità più pertinenti. Per dotare gli agenti di supporto degli strumenti necessari alla gestione di attività autonome, potrebbe essere necessario verificare gli strumenti API, assumere data scientist o investire in infrastrutture aggiuntive. Garantire che gli agenti AI abbiano accesso continuo alle basi di conoscenza più recenti e agli strumenti di automazione consente loro di operare in modo più efficace e di evolversi in base alle mutevoli esigenze.

Integrazione degli agenti con i sistemi aziendali

Come ha scoperto IBM, le implementazioni dell'AI sono più produttive quando sono integrate profondamente nei flussi di lavoro esistenti. Gli agenti AI più utili basati sulle vendite si connettono perfettamente con CRM, Enterprise Resource Management (ERP) e altri sistemi aziendali per accedere ai dati pertinenti e semplificare i processi amministrativi. Modernizzando i sistemi esistenti, rimuovendo i silos e consentendo l'accesso ai dati in un'organizzazione, i leader possono consentire agli agenti AI di prendere decisioni più efficaci e fornire analytics basate sulle mutevoli condizioni.

Migliorare le competenze degli agenti umani

Con l'agentic AI che svolge una serie di attività di routine precedentemente gestite da agenti di supporto umani, i servizi clienti sono destinati a cambiare. I rappresentanti del servizio clienti potrebbero aver bisogno di una formazione aggiuntiva per lavorare in modo produttivo a fianco degli agenti AI, interrogarli in modo appropriato e utilizzare i loro insight per migliorare le interazioni con i clienti. Politiche chiare per elevare i problemi critici dei clienti ai team di assistenza umana possono anche prevenire la frustrazione sia dei dipendenti che dei clienti.
