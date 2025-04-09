In un panorama aziendale affollato e ipercompetitivo, l'esperienza del cliente è un fattore sempre più critico per il successo di un'azienda. Ma poiché i consumatori richiedono di più dalle interazioni con i clienti, i professionisti dell'assistenza fanno fatica a soddisfare le aspettative. Secondo una recente ricerca di Salesforce, l'82% dei rappresentanti dell'assistenza afferma che i clienti vogliono più di prima.1 Il burnout tra i professionisti del servizio clienti è in aumento, dato il volume delle richieste dei clienti e la natura spesso monotona del lavoro.

Con la loro capacità di completare una serie di attività complesse contemporaneamente, gli agenti AI autonomi possono svolgere un ruolo critico nel migliorare il supporto clienti. Gli agenti autonomi sono attualmente utilizzati per semplificare le opzioni self-service per i clienti e automatizzare le attività di routine di base. Ma la loro capacità di reimmaginare i workflow e di scalare rapidamente è probabile che alteri in modo significativo l'esecuzione e la progettazione del servizio clienti, in particolare alla luce dei recenti progressi nell'AI generativa e nell'AI conversazionale. A seconda del livello di integrazione con i reparti di assistenza, gli agenti possono aumentare l'efficienza operativa per gli agenti umani, fornire esperienze del cliente personalizzate, coinvolgere e guidare i consumatori attraverso il processo di assistenza o risolvere i problemi interamente con un intervento umano minimo.

Si prevede che tali collaborazioni tra agenti di servizio clienti umani e gli agenti AI si approfondiscano man mano che gli agenti AI vengono distribuiti con sempre maggiore frequenza. Ciò significa che man mano che la tecnologia raggiungerà la maturità, svolgerà un ruolo più importante nel guidare il processo decisionale organizzativo e nel completamento di attività precedentemente eseguite da agenti umani.2 Sebbene questi cambiamenti aumentino significativamente l'efficienza e la produttività nel servizio clienti, reimmaginano anche radicalmente il ruolo di un team di supporto, ponendo maggiore enfasi sull'intelligenza emotiva, sulla costruzione di relazioni e sull'esperienza tecnica.