A differenza degli assistenti non agenti (ad esempio i chatbot) che rispondono alle domande solo una alla volta, gli agenti AI sono in grado di conservare la memoria da un giorno all'altro, ragionare e agire da soli.
Gli agenti AI elaborano le richieste dei clienti o dei dipendenti per comprendere l'intento e il contesto, ponendo domande se necessario. A seconda della complessità delle attività programmate e del numero di strumenti esterni a cui hanno accesso, gli agenti AI possono risolvere i ticket del servizio clienti, inviare messaggi ai clienti, analizzare i dati dei consumatori, inoltrare problemi complessi agli agenti umani e fornire esperienze di servizio personalizzate.
Ad esempio, gli agenti AI collegati a vari altri sistemi e set di dati potrebbero attingere a strumenti preimpostati per aiutare una famiglia a pianificare una vacanza: suggerendo destinazioni in base alle preferenze degli utenti esistenti, mappando i percorsi, consigliando hotel ed effettuando prenotazioni. Con l'integrazione di dati di terze parti, una rete di agenti per la pianificazione delle vacanze potrebbe anche modificare i piani in tempo reale in risposta a condizioni come il meteo o il traffico.