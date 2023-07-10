Molte organizzazioni hanno adottato l'hybrid cloud per la sua flessibilità, scalabilità e capacità di contribuire ad accelerare l'implementazione di beni e servizi sul mercato. L'hybrid cloud aiuta le aziende di tutto il mondo a promuovere la sicurezza dei dati e l'accessibilità per vari progetti e analisi. Tuttavia, la gestione di più hybrid cloud può essere un'impresa complessa, soprattutto considerando la natura in evoluzione dei requisiti aziendali e l'enorme numero di applicazioni nei portfolio aziendali moderni.

I nostri esperti ritengono che una piattaforma di cloud management ibrido che dia priorità all'automazione integrata con l'AI generativa potrebbe aiutarla a portare avanti la trasformazione con successo. Un cloud ibrido integrato può fornire alle organizzazioni l'agilità operativa per sfruttare le tecnologie emergenti e i nuovi mercati globali e ha già aiutato alcune organizzazioni a realizzare risparmi ed efficienze sui costi, migliorare le prestazioni IT e fornire e scalare nuovi servizi più rapidamente.