Gli agenti AI sono già impiegati nel trading, nella conformità, nella rendicontazione, nella gestione del rischio e nel servizio clienti. Uno degli utilizzi più efficaci è nella rendicontazione finanziaria e nella contabilità, dove semplificano la raccolta, la convalida e la divulgazione dei dati. Gli agenti possono gestire i workflow finanziari dalla chiusura di fine mese alla preparazione per la verifica, segnalare le discrepanze e far rispettare la conformità. In questo modo i leader e i team finanziari possono concentrarsi meno sulle riconciliazioni manuali e più sulla fornitura di insight, aumentando le aspettative di trasparenza e governance.

L'auditing è un'altra area interessata dagli agenti di AI. Possono suddividere le procedure di audit in attività più piccole, eseguirle autonomamente e produrre output strutturati per le revisioni, accelerando il processo e riducendo gli errori.

Il coinvolgimento del cliente è una delle principali applicazioni. Gli assistenti basati sull'AI ora forniscono una guida personalizzata, automatizzano le interazioni con i servizi e agiscono come coach finanziari che si adattano al comportamento degli utenti. Man mano che questi sistemi apprendono e si espandono, possono creare esperienze più personalizzate e accessibili per i clienti.

L'Agentic AI migliora la gestione del rischio monitorando continuamente transazioni, contratti e comunicazioni. Gli agenti si adattano alle minacce in evoluzione e ai requisiti normativi, rispondendo in modo dinamico ai rischi di frode o alle mutevoli condizioni di mercato.

In qualità di fintech avanzata, gli agenti AI stanno spostando il settore verso una maggiore autonomia, efficienza e insight. Supportano chiusure più rapide, audit più intelligenti, gestione proattiva del rischio e coinvolgimento più personalizzato dei clienti.

Allo stesso tempo, la loro autonomia introduce sfide relative alla supervisione, alla spiegabilità e al rischio sistemico. Il futuro della finanza dipenderà non solo dall'adozione di agenti AI, ma dalla loro gestione responsabile per garantire che forniscano innovazione mantenendo al contempo responsabilità e fiducia.