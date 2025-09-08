Agenti AI per la finanza

Autori

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

Gli agenti AI stanno rapidamente diventando centrali nel settore finanziario, trasformando il modo in cui le organizzazioni raccolgono, analizzano e agiscono in base alle informazioni.

A differenza dell'AI tradizionale o dell'automazione finanziaria, gli agenti AI operano con un certo grado di autonomia, o "agenzia". Possono percepire i dati, ragionare e intraprendere azioni sensibili al contesto. Gartner prevede che entro il 2028 il 33% delle applicazioni includerà l'agentic AI, rispetto a meno dell'1% nel 2024.4

L'AI tradizionale risponde agli input predefiniti basati su dati passati. L'AI generativa crea nuovi contenuti (output) apprendendo modelli dalle informazioni storiche, ma si basa comunque sull'intervento umano, come i prompt, per ogni passaggio.

Gli agenti AI vanno oltre: possono agire in modo indipendente, apprendere e adattarsi in tempo reale e coordinarsi con altri agenti AI per prendere decisioni e migliorare continuamente, proprio come gli esseri umani. Entro il 2028, almeno il 15% delle decisioni quotidiane verrà preso in autonomia attraverso l'Agentic AI, in notevole aumento rispetto allo 0% del 2024.1

I sistemi di agentic AI combinano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), machine learning e AI generativa per eseguire attività complesse. A differenza degli LLM autonomi che generano semplicemente delle risposte in base ai dati di addestramento, gli agenti AI possono connettersi a strumenti e fonti di dati esterni, recuperare informazioni in tempo reale ed eseguire azioni. Pianificano, si adattano e apprendono dalle interazioni passate, rendendole utili per attività del mondo reale come l'automazione dei processi IT, la generazione di codice o, nel settore finanziario, il supporto all'analisi.

Come vengono applicati gli agenti AI nella finanza

Gli agenti AI sono già impiegati nel trading, nella conformità, nella rendicontazione, nella gestione del rischio e nel servizio clienti. Uno degli utilizzi più efficaci è nella rendicontazione finanziaria e nella contabilità, dove semplificano la raccolta, la convalida e la divulgazione dei dati. Gli agenti possono gestire i workflow finanziari dalla chiusura di fine mese alla preparazione per la verifica, segnalare le discrepanze e far rispettare la conformità. In questo modo i leader e i team finanziari possono concentrarsi meno sulle riconciliazioni manuali e più sulla fornitura di insight, aumentando le aspettative di trasparenza e governance.

L'auditing è un'altra area interessata dagli agenti di AI. Possono suddividere le procedure di audit in attività più piccole, eseguirle autonomamente e produrre output strutturati per le revisioni, accelerando il processo e riducendo gli errori.

Il coinvolgimento del cliente è una delle principali applicazioni. Gli assistenti basati sull'AI ora forniscono una guida personalizzata, automatizzano le interazioni con i servizi e agiscono come coach finanziari che si adattano al comportamento degli utenti. Man mano che questi sistemi apprendono e si espandono, possono creare esperienze più personalizzate e accessibili per i clienti.

L'Agentic AI migliora la gestione del rischio monitorando continuamente transazioni, contratti e comunicazioni. Gli agenti si adattano alle minacce in evoluzione e ai requisiti normativi, rispondendo in modo dinamico ai rischi di frode o alle mutevoli condizioni di mercato.

In qualità di fintech avanzata, gli agenti AI stanno spostando il settore verso una maggiore autonomia, efficienza e insight. Supportano chiusure più rapide, audit più intelligenti, gestione proattiva del rischio e coinvolgimento più personalizzato dei clienti.

Allo stesso tempo, la loro autonomia introduce sfide relative alla supervisione, alla spiegabilità e al rischio sistemico. Il futuro della finanza dipenderà non solo dall'adozione di agenti AI, ma dalla loro gestione responsabile per garantire che forniscano innovazione mantenendo al contempo responsabilità e fiducia.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Perché gli agenti AI nel settore finanziario sono importanti

Gli agenti di AI sono importanti nel settore finanziario perché rappresentano un cambiamento fondamentale nel modo in cui opera il settore, non solo in termini di efficienza, ma anche nella natura stessa del processo decisionale e di responsabilità. La finanza si è sempre affidata a persone e processi per interpretare i dati, applicare giudizi ed eseguire azioni.

Con gli agenti AI, molte di queste attività non devono più essere eseguite passo dopo passo dagli umani. Al contrario, gli agenti AI lavorano con una supervisione umana minima per gestire i workflow, coordinare le funzioni e fornire insight in tempo reale. In questo modo la funzione finanziaria riesce a spostare l'attenzione dalla gestione delle transazioni alla promozione della strategia e del valore, facendo comunque affidamento sul giudizio umano e sulla direzione strategica.

Altri motivi per cui gli agenti AI sono importanti per le operazioni finanziarie includono:

Scala e portata ampliate: gli esseri umani possono elaborare solo una certa quantità di informazioni alla volta. L'AI nella finanza e l'AI generata in ambito finanziario aiutano gli agenti AI a gestire set di dati enormi e complessi senza interruzioni. In questo modo la reportistica, la conformità e la valutazione dei rischi si trasformano da snapshot periodici in processi finanziari in tempo reale. Gli agenti modificano radicalmente il modo in cui i rischi vengono gestiti, le opportunità identificate e la strategia eseguita. Le organizzazioni possono passare da un processo decisionale reattivo ad approcci proattivi e predittivi. 

Maggiore inclusione dei mercati più piccoli: gli agenti AI inoltre rendono la finanza più inclusiva raggiungendo clienti e mercati un tempo troppo costosi o complessi da servire. Contribuiscono a rendere possibile la microfinanza nelle comunità svantaggiate e a fornire servizi bancari digitali personalizzati su larga scala. Queste funzionalità ridefiniscono gli obiettivi che la finanza può realizzare e chi può raggiungere.

Fiducia e trasparenza: gli agenti AI supportano la coerenza, l'affidabilità e la responsabilità mantenendo audit trail continui, convalidando i dati in ogni fase e generando output spiegabili per gli enti regolatori, i consigli di amministrazione e gli stakeholder. Questo cambiamento rafforza sia la velocità che l'integrità delle operazioni finanziarie.

Mixture of Experts | 12 dicembre, episodio 85

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda tutti gli episodi di Mixture of Experts

Agenti AI nei casi d'uso finanziari

Il percorso verso il successo con gli agenti AI richiede la volontà di fermarsi e fare il punto della situazione sul proprio patrimonio tecnologico. È necessario valutare dove la tua rete tecnologica è abbastanza forte da supportare la crescita e dove non riesce a fornire all'organizzazione i dati di cui ha bisogno per prosperare.2

Gli agenti AI stanno rimodellando molte aree della finanza sobbarcandosi attività che un tempo richiedevano un notevole sforzo manuale. I seguenti casi d'uso evidenziano l'impatto di questi agenti:

Trading algoritmico

Nel mondo del trading, gli agenti AI osservano i movimenti del mercato ed eseguono le negoziazioni automaticamente. A differenza dei vecchi programmi di trading che seguono regole fisse, i nuovi agenti possono modificare le strategie al variare delle condizioni.

Ad esempio, se si diffondono notizie che influiscono sui prezzi del petrolio, un agente AI può modificare rapidamente le holding energetiche di un portfolio prima che un trader umano abbia il tempo di agire. Questa adattabilità consente agli enti di rispondere più rapidamente e di rimanere competitivi nei mercati in rapida evoluzione.

Processo di audit

Nell'auditing, gli agenti AI sono di aiuto suddividendo attività grandi e ripetitive in passaggi più piccoli e automatizzati. Possono esaminare migliaia di transazioni, evidenziare schemi insoliti e persino redigere parti della documentazione per la revisione umana.

Immagina un agente che monitora continuamente le transazioni durante tutto l'anno e tiene un log aggiornato dei potenziali rischi. Quando inizia l'audit formale, gran parte del lavoro di base è già stato fatto. I revisori possono concentrarsi sul giudizio e sull'analisi invece che sul controllo dei dati.

Valutazione e sottoscrizione del credito

Le recensioni creditizie tradizionali possono essere lente e basate su dati limitati. Gli agenti AI migliorano questo aspetto analizzando una gamma più ampia di input: dalle cronologie dei pagamenti e dai rendiconti finanziari a dati come le fatture delle utenze o i modelli di transazione. Possono valutare rapidamente il rischio, consigliare condizioni di credito e persino spiegare il ragionamento alla base delle loro decisioni. Questo approccio rende la sottoscrizione più rapida, coerente e inclusiva, in particolare per le persone o le aziende con fascicoli di credito scarsi che altrimenti potrebbero essere trascurati.

Servizio clienti e interazione

Le banche e le aziende fintech si rivolgono sempre di più agli agenti AI per migliorare il servizio clienti e il supporto clienti. Questi agenti lavorano spesso insieme a chatbot e assistenti virtuali basati sull'AI che gestiscono domande di routine, come ad esempio "Qual è il mio saldo?" o "Il mio pagamento è andato a buon fine?" Ma gli agenti di AI vanno oltre i bot. Possono coordinarsi tra sistemi, analizzare il comportamento dei clienti e fornire una guida finanziaria personalizzata.

Ad esempio, se un cliente spende costantemente troppo verso la fine di ogni mese, un assistente AI potrebbe suggerire uno strumento di budgeting o consigliare di trasferire denaro in risparmi all'inizio del ciclo. Questa personalizzazione aiuta i clienti a sentirsi supportati incoraggiando al contempo migliori abitudini finanziarie. Finora, il 16% dei clienti in tutto il mondo si sente a proprio agio con una banca senza filiali e completamente digitale come relazione bancaria principale.4

Pianificazione finanziaria e forecasting

In un sondaggio tra i responsabili finanziari, condurre analisi finanziarie e creare previsioni è stata l'area in cui hanno visto la gen AI avere il maggiore impatto.3 Gli agenti AI stanno migliorando il modo in cui i team finanziari prevedono le tendenze del mercato e pianificano il futuro. Inserendo i dati da sistemi interni, fonti di mercato e feed di notizie economiche, possono creare previsioni che si aggiornano automaticamente al variare delle condizioni.

Ad esempio, se i costi delle materie prime aumentano o la domanda si sposta in un mercato chiave, un agente può adeguare i modelli finanziari ed evidenziare l'impatto sui ricavi e sui margini. Questo consente ai leader finanziari di testare scenari "what if" e rispondere più rapidamente ai cambiamenti, rendendo la pianificazione più dinamica e meno dipendente da assunzioni statiche e puntuali.

Reporting finanziario

Gli agenti AI stanno cambiando il modo in cui i team finanziari gestiscono i report. Invece di aspettare fino alla fine del mese per riconciliare gli account e riunire le informazioni, gli agenti possono raccogliere continuamente i dati da più sistemi, come piattaforme di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), strumenti di fatturazione e feed di dati esterni collegati tramite interfacce di programmi applicativi(API), e analizzarli in tempo reale. Possono anche esaminare le voci del diario man mano che vengono create e individuare voci mancanti, transazioni insolite o discrepanze non appena si verificano.

Ad esempio, se le entrate derivanti da un contratto sono registrate in modo errato, un agente AI può far risalire la registrazione contabile ai termini del contratto, verificare la conformità agli standard e suggerire il trattamento corretto. Automatizzando sia la raccolta che la convalida dei dati finanziari, gli agenti AI rendono i report più accurati, più rapidi e molto meno stressanti rispetto alla tradizionale chiusura "in tempi critici".

Il team finanziario di IBM ha iniziato ad occuparsi del tradizionale processo di registrazione contabile manuale, ripetitivo e dispendioso in termini di tempo alcuni anni fa. Ha lanciato l'iniziativa Jobotx nel 2024, ampliando le funzionalità di automazione RPA utilizzando IBM watsonx Orchestrate e IBM Apptio Enterprise Business Management (EBM). Questi strumenti hanno risolto problemi persistenti come la convalida non uniforme dei dati, i rallentamenti del ciclo e la scalabilità.

Combinando AI, RPA e la definizione delle priorità dell'automazione in base ai costi, IBM ha iniziato a standardizzare e accelerare l'elaborazione dei libri contabili in tutte le regioni in un modo più intelligente e adattabile. Con l'automazione dei processi end-to-end, si prevedeva che i tempi di ciclo per la chiusura finanziaria e la riconciliazione sarebbero stati ridotti di oltre il 90% stimato. Inoltre, l'azienda potrebbe potenzialmente ottenere un risparmio annuo stimato di circa 600.000 dollari.5  Nel 2025, IBM è stata nominata leader nel Gartner® Magic Quadrant per l'outsourcing dei processi aziendali di finanza e contabilità.6

Rilevamento delle frodi e gestione del rischio

Il 58% dei CEO si aspetta che l'AI abbia un impatto trasformativo sul miglioramento della sicurezza e della gestione del rischio.3 Gli istituti finanziari utilizzano gli agenti AI per monitorare i rischi in tempo reale. Ad esempio, un agente può scansionare migliaia di applicazioni di credito e valutare istantaneamente quali possono comportare un rischio di insolvenza più elevato, utilizzando dati finanziari e informazioni esterne come notizie o condizioni di mercato. Allo stesso modo, nel rilevamento delle frodi, gli agenti possono notare comportamenti insoliti nelle transazioni, come trasferimenti improvvisi di grandi dimensioni su un conto dormiente, e segnalarli immediatamente. In questo modo è più facile fermare i problemi in anticipo, anziché reagire a posteriori.

L'Aksari Bank del Pakistan ha collaborato con IBM per contribuire a soddisfare le nuove regole governative sulla cybersecurity. La nuova politica richiedeva alle banche di mantenere le capacità di sicurezza di base, compresi i centri delle operazioni di sicurezza (SOC) e gli strumenti di risposta automatica, attivi 24 ore su 24. Il nuovo SOC risultante ha ridotto il numero di incidenti di sicurezza da circa 700 al giorno a meno di 20. Inoltre ha ridotto i tempi medi di correzione da 30 a 5 minuti.7

Conformità normativa

In uno studio sull'adozione della gen AI, il 53% dei dirigenti era preoccupato per i vincoli introdotti dalle normative e dalla conformità.2 Gli agenti AI stanno aiutando gli istituti finanziari a restare al passo con queste normative complesse e in rapida evoluzione. Invece di affidarsi a revisioni periodiche, gli agenti possono monitorare continuamente le transazioni, le comunicazioni e la documentazione rispetto ai requisiti normativi.

Ad esempio, un agente AI potrebbe verificare se i contratti di prestito sono conformi alle regole di divulgazione o se le comunicazioni con i clienti soddisfano gli standard di prestito equo. Questi sistemi possono inoltre analizzare grandi volumi di aggiornamenti normativi, evidenziare le modifiche rilevanti e persino raccomandare adeguamenti alle politiche interne. Automatizzando questi controlli in tempo reale, gli agenti AI riducono il rischio di non conformità, riducono al minimo le costose sanzioni e liberano i team addetti alla conformità per concentrarsi su altre questioni.

Gestione della tesoreria e della liquidità

La gestione della liquidità tra conti, valute e filiali è impegnativa. Gli agenti AI possono monitorare i flussi di cassa in tempo reale, prevedere le esigenze di finanziamento a breve termine e suggerire un'allocazione del capitale più efficiente.

Ad esempio, se si prevede che una filiale abbia un deficit, un agente può segnalare il problema in anticipo, proporre la riallocazione dei fondi o attivare azioni pre-approvate. Questa supervisione proattiva aiuta le aziende a mantenere la stabilità ottimizzando al contempo l'uso del capitale circolante.

Benefici degli agenti AI nel settore finanziario

Gli agenti AI sono soluzioni di AI avanzate che svolgono attività ripetitive e pesanti in termini di dati e consentono di ottenere insight in tempo reale. Contribuiscono a semplificare le operazioni e a migliorare la velocità, la precisione e la scalabilità dei processi critici. I benefici includono anche:

Migliore esperienza del cliente: nei ruoli rivolti ai clienti, gli agenti AI forniscono risposte più rapide, consulenza finanziaria personalizzata e supporto in qualsiasi momento, aumentando la soddisfazione e riducendo la pressione sui team di assistenza.

Riduzione dei costi: gli agenti AI abbassano i costi operativi riducendo il lavoro manuale e gli errori. Ad esempio, sono necessarie meno ore di personale per le segnalazioni di routine mentre le perdite dovute a frodi vengono prevenute grazie a un rilevamento tempestivo.

Gestione avanzata del rischio: gli agenti possono monitorare i rischi continuamente, dall'esposizione al credito al rilevamento delle frodi. La capacità di adattarsi a nuovi modelli li rende efficaci nel catturare le minacce che potrebbero sfuggire ai sistemi più tradizionali basati su regole.

Inclusione finanziaria: l'agentic AI può contribuire a estendere i servizi finanziari ai mercati meno serviti valutando autonomamente l'affidabilità creditizia, abilitando i microprestiti e fornendo esperienze bancarie digitali su misura su larga scala.

Maggiore efficienza: gli agenti AI automatizzano attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo come riconciliazioni, registrazioni contabili o revisioni delle transazioni e controlli delle spese. In questo modo liberano i team finanziari dalle attività di routine, consentendo loro di concentrarsi su analisi e strategie di maggior valore. Ad esempio, i CFO possono dedicare meno tempo alla supervisione manuale e più tempo a guidare il processo decisionale strategico in tutta l'azienda.

Precisione migliorata: gli agenti AI riducono il rischio di errori umani nella rendicontazione finanziaria, nell'audit e nella conformità convalidando continuamente i dati e individuando le anomalie, aumentando l'affidabilità dei numeri e riducendo errori costosi.

Insight in tempo reale: invece di aspettare i report di fine periodo, i team finanziari hanno accesso all'analisi dei dati in tempo reale. Gli agenti AI possono evidenziare problemi o opportunità man mano che emergono, aiutando le organizzazioni a prendere decisioni più rapide e informate.

Scalabilità: man mano che le organizzazioni crescono, gli agenti AI possono gestire volumi maggiori di dati e processi più complessi senza richiedere aumenti proporzionali del personale, rendendo la crescita più sostenibile.

Maggiore conformità: gli agenti AI tengono il passo con i complessi requisiti normativi controllando automaticamente transazioni, contratti e standard di rendicontazione. Inoltre, mantengono tracce di audit trasparenti, rendendo più facile dimostrare la conformità agli enti regolatori e ai revisori.

Le sfide degli agenti AI nel settore finanziario

Sebbene il potenziale degli agenti AI nel settore finanziario sia significativo, il loro utilizzo non manca di introdurre nuove complessità e rischi. Tuttavia, il 60% dei CEO bancari afferma di dover accettare rischi significativi per sfruttare i vantaggi dell'automazione e migliorare la competitività.4

Il processo decisionale autonomo solleva importanti questioni sulla governance, la trasparenza e la responsabilità, soprattutto in questo settore altamente regolamentato. Questioni come la privacy dei dati, il rischio sistemico e le considerazioni etiche devono essere gestite con cura per contribuire a garantire che gli agenti AI migliorino i servizi finanziari senza compromettere la stabilità o l'equità. Ecco uno sguardo ravvicinato a queste e ad altre sfide:

Predisposizione ed equità: se gli agenti AI sono addestrati su dati distorti o incompleti, le loro decisioni, come l'approvazione dei prestiti o il punteggio di credito, potrebbero svantaggiare ingiustamente determinati gruppi, sollevando preoccupazioni etiche e potenziali sfide normative.

Privacy dei dati e sicurezza: gli agenti AI si affidano a grandi quantità di dati sensibili. Se non gestito correttamente, questo fatto crea dei rischi in termini di privacy, violazioni dei dati e uso improprio delle informazioni sui clienti. La loro autonomia introduce anche nuove vulnerabilità alla cybersecurity.

Uso etico e fiducia: anche se funzionano correttamente, l'eccessivo affidamento agli agenti AI può sollevare preoccupazioni tra clienti e stakeholder. Garantire un'implementazione etica (dove l'AI integra anziché sostituire il giudizio umano) è essenziale per mantenere la fiducia.

Mancanza di spiegabilità: molti agenti AI funzionano come "black box", rendendo difficile capire come giungono a determinate conclusioni. Nel settore finanziario, dove le autorità di regolamentazione, i revisori contabili e i consigli di amministrazione esigono trasparenza, questa mancanza di spiegabilità può minare la fiducia e la conformità.

Incertezza normativa: le normative globali per l'AI sono ancora in via di sviluppo. Gli istituti finanziari si trovano ad affrontare delle incertezze su come implementare gli agenti AI in linea con le leggi e gli standard futuri, soprattutto in diverse giurisdizioni.

Affidabilità e robustezza: gli agenti AI sono forti solo quanto i dati e i modelli che li supportano. La scarsa qualità dei dati, le ipotesi errate o i guasti tecnici potrebbero portare a output imprecisi o a errori critici nel processo decisionale.

Il futuro degli agenti AI nella finanza

"L'agentic AI promette di migliorare la produttività, la precisione e il processo decisionale, guidando i servizi finanziari verso una più profonda autonomia dei processi", secondo il World Economic Forum.8 Gli agenti AI sono ancora nelle prime fasi di adozione, ma la loro influenza sul settore finanziario è destinata a espandersi rapidamente.

Presto possiamo aspettarci che questi sistemi si passino da ruoli di supporto a infrastrutture fondamentali per le operazioni finanziarie. Gestiranno sempre più i processi end-to-end, dalle riconciliazioni quotidiane alla pianificazione di scenari complessi, con meno necessità di una supervisione umana diretta. Questo cambiamento ha il potenziale per rendere la finanza più agile, consentendo agli istituti di adattarsi in tempo reale ai cambiamenti del mercato, agli aggiornamenti normativi o alle esigenze dei clienti.

A lungo termine, gli agenti AI potrebbero trasformare il modo in cui operano gli ecosistemi finanziari. Invece di strumenti isolati per la rendicontazione, la conformità o il servizio clienti, le reti di agenti interoperabili possono collaborare tra reparti, aziende e persino settori.

Ad esempio, un agente che monitora le modifiche normative potrebbe interagire direttamente con un altro che sovrintende al rischio di credito, garantendo che gli aggiustamenti avvengano senza problemi sia nelle pratiche di conformità che in quelle di prestito. Man mano che gli agenti diventano più spiegabili e affidabili, possono anche svolgere un ruolo più importante nel processo decisionale strategico, fungendo da consulenti di dirigenti e consigli di amministrazione.

Questa evoluzione non sarà priva di sfide. Il 64% dei CEO afferma che il rischio di rimanere indietro li spinge a investire in alcune tecnologie prima di avere una chiara comprensione del valore che apportano all'Organizzazione.3 Le questioni di governance, responsabilità e rischio cresceranno man mano che gli agenti assumeranno maggiore autonomia. Ma se gli istituti finanziari, le autorità di regolamentazione e i fornitori di tecnologia stabilissero dei solidi framework per un'AI responsabile, i sistemi agentici potrebbero consentire un settore finanziario più trasparente, inclusivo e resiliente.

Risorse

Dai progetti di AI ai profitti: come l'agentic AI può sostenere un ritorno finanziario

Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.

Produttività AI: dagli assistenti finanziari alle operazioni autonome

Esplora le funzionalità trasformative dell'agentic AI, fra cui la sua capacità di ottimizzare la modellazione finanziaria, la riconciliazione intelligente e il ruolo degli assistenti virtuali basati su AI nell'ottimizzazione delle attività operative finanziarie.
La guida per i CEO 2025: 5 cambi di mentalità per potenziare la crescita aziendale

Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Sfrutta l'AI per i servizi finanziari

esplora in che modo i CFO del settore dei servizi finanziari possono ottenere il massimo dalla gen AI, come prepararsi a questa tecnologia, dove applicarla e cosa fare per renderla un'aggiunta preziosa.

Le prospettive globali per i mercati bancari e finanziari nel 2025

Cosa vinceranno e cosa perderanno le banche nell'era dell'AI? Questo report offre i dati e le strategie necessarie per creare un successo a lungo termine in un mercato globale.
Sei dure verità che i CEO devono affrontare

Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.  
Il leader della finanza strategica: trasformare la finanza con l'AI

Scopri in che modo la trasformazione finanziaria con l'AI può aumentare il valore aziendale e il vantaggio competitivo.

Soluzioni correlate
Consulenza per i servizi finanziari

IBM Financial Services Consulting aiuta i clienti a modernizzare i principali servizi bancari e di pagamento e a creare basi digitali resilienti in grado di resistere alle interruzioni.

 Esplora le soluzioni per i servizi finanziari
Soluzioni cloud per i servizi finanziari su IBM Cloud

IBM Cloud for Financial Services protegge i dati sensibili e i workload AI con sicurezza integrata e controlli basati sul settore.

         Esplora le soluzioni di cloud banking
    IBM Engineering Lifecycle Management

    IBM Engineering Lifecycle Management accelera la distribuzione dei prodotti per supportare la trasformazione digitale e la preparazione normativa nei servizi finanziari.

             Esplora ELM
      Fasi successive

      IBM Financial Services Consulting aiuta i clienti a modernizzare i principali servizi bancari e di pagamento e a creare basi digitali resilienti in grado di resistere alle interruzioni.

       

             Esplora le soluzioni per i servizi finanziari Esplora i servizi di intelligenza artificiale
      Note a piè di pagina

      1 Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, ottobre 2024.

      2 Put AI to work for finance and financial services. IBM Institute for Business Value (IBV), 2024.

      3 5 mindshifts to supercharge business growth: Move from productivity to performance with agentic AI. IBM Institute for Business Value (IBV), 2025.

      4 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, IBM Institute for Business Value (IBV), pubblicato originariamente il 26 gennaio 2025.

      5 Transform team productivity with ease, case study IBM,  © Copyright IBM Corporation 2025.

      6 IBM Named a Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Finance and Accounting Business Process Outsourcing, comunicato stampa della redazione IBM, 24 aprile 2025.

      7 Leaning on automation and analytics to keep cyberthreats at bay 24x7, IBM Finance case study, © Copyright IBM Corporation 2023.

      8 How Agentic AI will transform financial services with autonomy, efficiency and inclusion, World Economic Forum, dicembre 2024.