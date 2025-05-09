Che cos'è il protocollo di contesto del modello (MCP)?

Hai mai provato a creare un sistema multiagente ma hai avuto difficoltà a produrre un'efficace diffusione delle informazioni tra i vari agenti specializzati? La varietà di strumenti predefiniti e personalizzati forniti al tuo Agente AI sta causando errori di esecuzione degli strumenti o di parsing dell'output? O forse, queste complicazioni ti hanno scoraggiato del tutto dal tentare di sviluppare i tuoi agenti?

Questi impedimenti possono essere risolti con il protocollo di contesto del modello (MCP). Il protocollo MCP consente agli agenti AI di essere consapevoli del contesto, rispettando al contempo un protocollo standardizzato per l'integrazione degli strumenti.

Un agente AI è un sistema o un programma in grado di eseguire autonomamente attività per conto di un utente o di un altro sistema. Le esegue progettando il suo workflow e utilizzando gli strumenti disponibili. I sistemi multiagente sono costituiti da più agenti AI che lavorano collettivamente per eseguire attività per conto di un utente o di un altro sistema.

Puoi pensare al protocollo MCP per le applicazioni AI come qualcosa che ha lo stesso scopo di una porta USB-C per l'hardware.1 Questa analogia evidenzia l'adattabilità fornita dalle porte USB-C per il collegamento dell'hardware confrontandola con il modo standardizzato in cui vari strumenti e fonti di dati forniscono contesto ai modelli AI tramite il protocollo MCP.