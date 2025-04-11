L'arte di far svolgere alle macchine compiti che altrimenti sarebbero svolti dagli esseri umani ha una lunga storia che risale all'antichità. Le tappe più recenti includono la rivoluzione industriale, l'elettrificazione e i computer, che rappresentano i progressi compiuti in questo settore nel corso dell'ultimo secolo.

L'avvento dell'intelligenza artificiale rappresenta il prossimo salto quantico per le tecnologie di automazione per una serie di motivi. Prima dell'AI, le soluzioni di automazione prevedevano in genere un costo iniziale molto elevato in quanto i sistemi basati su regole non possiedono la capacità di ragionamento dinamico degli umani e richiedono una progettazione meticolosa. I sistemi non-agentic, come la tradizionale Robotic Process Automation (RPA), funzionano bene in attività strutturate e ripetitive perché, in mancanza di consapevolezza, operano in modo lineare e statico. Senza la capacità di ragionare, questi sistemi tendono a guastarsi quando il cambiamento viene applicato a un determinato scenario. Non sono preparati per imparare o adattarsi a nuovi scenari.

Inoltre, non sono in grado di gestire input complessi e non strutturati perché la comprensione del linguaggio umano e la capacità di produzione hanno superato di gran lunga le funzionalità dei sistemi informatici tradizionali. I sistemi automatizzati devono essere controllati con comandi statici. Se un utente vuole cambiare qualcosa, deve spostare manualmente un cursore o selezionare una casella tramite qualche interfaccia.

C'era da fare i conti anche con il cosiddetto "paradosso dell'automazione", secondo il quale più efficiente è il sistema automatizzato, più importante è l'apporto umano degli operatori. Se qualcosa va storto in un sistema automatizzato, il sistema potrebbe moltiplicare il problema fino a quando non arriva un essere umano per risolverlo.

L'automazione dei modelli di AI, basata su algoritmi avanzati di apprendimento automatico denominati modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ha rappresentato un importante passo avanti, ma i sistemi di non-agentic AI sono ancora reattivi. Eseguono le istruzioni ricevute e seguono prompt strettamente definiti. Ad esempio, un modello di previsione può prevedere un picco della domanda, ma non può riordinare le scorte, avvisare i team di vendita o modificare i tempi di consegna senza ulteriori richieste. L'introduzione di nuovi contesti potrebbe richiedere una riqualificazione o una riconfigurazione costosa e dispendiosa in termini di tempo.