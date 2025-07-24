Cos'è BeeAI?

IBM Think

BeeAI è una piattaforma open source che fornisce un luogo centralizzato per scoprire, eseguire e condividere gli agenti AI sui framework. Sviluppato da IBM, BeeAI è basato sull'Agent Communication Protocol (ACP) e ospitato presso la Linux Foundation. I team possono utilizzare il framework BeeAI per distribuire agenti al di fuori dei rispettivi ecosistemi isolati.

Cosa fa BeeAI?

BeeAI fornisce sia ai singoli sviluppatori che ai team una piattaforma indipendente dal framework in cui rilevare, implementare e condividere agenti di intelligenza artificiale (AI). La piattaforma è stata progettata per affrontare le tre sfide principali legate al lavoro con un agente AI:

I singoli sviluppatori possono utilizzare Bee per semplificare il processo di esplorazione e implementare agenti da utilizzare nell'automazione e in altri contesti. Nel frattempo, i team possono condividere lo stesso spazio di lavoro BeeAI attraverso un'istanza centralizzata per il lavoro condiviso in tempo reale, gestendo centralmente le connessioni con i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e le API.

Il catalogo della community ospita tutti gli agenti BeeAI disponibili sulla piattaforma, da cui possono essere implementati senza configurazioni complicate. Le interfacce utente standardizzate garantiscono esperienze utente coerenti e i container standard consentono agli sviluppatori di impacchettare gli agenti di qualsiasi framework aggirando i problemi di compatibilità.

Sviluppa, distribuisci e monitora gli agenti AI

Utilizzo degli agenti in BeeAI

Il team di ricerca IBM ha costruito BeeAI attorno a una suite di caratteristiche che ne consentono la funzionalità come spazio di lavoro agentico. Tra cui:

Agent Catalog

Il repository di BeeAI per l'agentic AI riunisce il team in un unico spazio di lavoro centralizzato per unworkflow multiagente più fluido. Il catalogo degli agenti BeeAI è una delle sue caratteristiche principali: è ricercabile e presenta i dettagli delle funzionalità per ogni agente in offerta. Gli sviluppatori possono identificare i modelli di utilizzo e scegliere gli agenti di conseguenza.

Gli agenti sono ordinati per tipo. BeeAI presenta degli agenti di chat conversazionali attraverso un'interfaccia chatbot. Nel frattempo, gli agenti hands-off costituiscono la spina dorsale di molti workflow, perché sono progettati per funzionare in modo autonomo dopo aver ricevuto una singola istruzione.

Il catalogo della community ospita gli agenti creati dagli utenti e gli utenti possono anche inviare gli agenti creati su GitHub tramite l'interfaccia di BeeAI.

Ambienti indipendenti dal framework

BeeAI utilizza ACP per standardizzare l'uso degli agenti indipendentemente dai singoli framework. Gli sviluppatori utilizzano gli strumenti che preferiscono con gli agenti che desiderano. La procedura guidata di configurazione interattiva semplifica il processo di creazione dell'ambiente per rendere operativi i team con spazi di lavoro condivisi per agenti AI.

Configurazione

Il processo di configurazione include l'immissione della chiave API, consigli per la selezione del modello, il test di connessione e opzioni specifiche del fornitore, come la finestra contestuale di Ollama. I provider di LLM disponibili includono Claude di Anthropic, GPT di OpenAI, DeepSeek e watsonx di IBM. Llama3 di Meta è disponibile tramite una connessione Ollama locale.

Gli utenti possono importare agenti localmente o dai repository GitHub, altri framework come LangChain e persino creare i propri agenti da utilizzare in BeeAI.

Agenti esecutivi

BeeAI gestisce ogni agente nel proprio container con limiti di risorse definiti, consentendo la costruzione di sistemi modulari multiagente. Le opzioni di input includono una modalità interattiva per la comunicazione con l'agente e input su più righe per la condivisione di frammenti di codice Python e altri linguaggi. Le interfacce utente standardizzate consentono di prevedere le interazioni degli agenti all'interno dei workflow degli agenti.

L'observability è integrata nella piattaforma tramite lo streaming di log in tempo reale da qualsiasi agente in esecuzione. BeeAI raccoglie i dati di telemetria con OpenTelemetry e li invia a un'istanza Arize Phoenix designata.

Come funziona BeeAI?

BeeAI è progettato in base a un'esperienza locale, che ospita agenti su singoli dispositivi o in loco per garantire agli utenti il pieno controllo sui propri dati. I loro componenti fondamentali includono:

  • Agenti: gli agenti in BeeAI sono containerizzati e comunicano attraverso ACP. Una delle caratteristiche distintive degli agenti AI è la capacità di richiamare gli strumenti quando necessario per ampliare le proprie funzionalità.

  • Server BeeAI: il server orchestra tra gli agenti, gestendo i cicli di vita e le configurazioni, instradando le comunicazioni tra agenti e client e raccogliendo dati di telemetria.

  • Interfaccia a riga di comando e interfaccia utente BeeAI: gli utenti interagiscono con BeeAI attraverso due modalità. L'interfaccia a riga di comando (CLI) facilita lo scripting e il controllo dei comandi, mentre l'interfaccia utente gestisce interazioni più intuitive come le chat conversazionali.

  • Integrazione con Python: l'ACP SDK (kit di sviluppo software) consente agli sviluppatori di integrare BeeAI nelle applicazioni basate su Python. BeeAI può gestire i workflow degli agenti nel contesto delle app Python, come quelle progettate per l'automazione dell'attività.

  • Arise Phoenix per il monitoraggio: disponibile in BeeAI, Phoenix è uno strumento open source per tracciare e monitorare il comportamento degli agenti.

