Che cos'è LangFlow?

IBM Think

LangFlow è uno strumento open source a uso limitato di codice per creare agenti AI e altre applicazioni di AI tramite un'interfaccia visiva drag-and-drop. Consente agli utenti di orchestrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), API, database vettoriali e componenti in workflow agentici senza richiedere competenze di programmazione avanzate.

Per che cosa si usa LangFlow?

LangFlow viene utilizzato per creare applicazioni di agentic AI all'interno di un'interfaccia utente grafica (GUI) a uso limitato di codice o no-code. Gli utenti collegano i componenti e le connessioni determinano il flusso di dati attraverso l'app. 

Se stai creando un'applicazione chatbot basata sull'agentic AI per automatizzare il servizio clienti, un utente potrebbe prima connettere un'interfaccia di chat a un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). Potrebbe anche collegare l'LLM al database vettoriale interno all'azienda per creare un sistema di Retrieval-augmented generation (RAG), che consenta all'LLM di consultare i dati, tra cui lo storico degli ordini dei clienti. 

L'LLM può accedere agli strumenti tramite chiavi API, che possono anche essere inserite nel workflow AI come componenti modulari. Per completare l'applicazione agentica, l'LLM sarebbe collegato a un secondo componente di chat per restituire l'output all'utente tramite il chatbot.

Caratteristiche e funzioni chiave di LangFlow

L'utilità di LangFlow deriva dalle sue caratteristiche e funzioni principali di facile utilizzo, che includono: 

  • Interfaccia visiva con uso limitato di codice o no-code

  • Ampio ventaglio di integrazioni 

  • Libreria di componenti 

  • Flussi esportabili 

  • Open source

Interfaccia visiva uso limitato di codice o no-code

La facilità d'uso di LangFlow è in gran parte dovuta alla sua presentazione. Gli utenti possono creare applicazioni di AI tramite un'interfaccia visiva modulare, drag-and-drop. Ogni componente del processo di machine learning (ML) è posizionato in sequenza, collegato agli altri componenti in base alle esigenze del workflow di AI. 

L'interfaccia visiva trasforma un progetto di codifica complesso in un diagramma di flusso intuitivo, completo di connessioni che determinano il flusso di dati attraverso il sistema di intelligenza artificiale (AI). I principianti possono utilizzare LangFlow per ottimizzare l'orchestrazione AI aggiungendo vari modelli, componenti e fonti di dati in base alle esigenze. Nel frattempo, gli utenti con esperienza in Python possono creare c all'interno di LangFlow. 

Come esempio di utilizzo no-code, LangFlow consente agli utenti di mettere in atto una regolazione limitata degli iperparametri per gli LLM scelti con un semplice cursore. Gli utenti possono regolare la temperatura , un iperparametro che controlla il grado di casualità in un output LLM, con un rapido spostamento verso sinistra o verso destra.

LangFlow è considerato codifica vibe?

L'uso di LangFlow non è lo stesso della codifica vibe, ovvero quando un utente istruisce un LLM con prompt in linguaggio naturale per generare codice. L'utente dice all'LLM cosa deve fare il codice e si affida all'LLM per generare il codice effettivo. 

LangFlow incarica gli utenti di creare l'applicazione AI che desiderano e sostituisce la necessità di codifica con componenti modulari predefiniti. Gli utenti possono ancora utilizzare il codice per creare componenti personalizzati per un'automazione agentica più avanzata.

Ampio ventaglio di integrazioni

LangFlow offre una notevole flessibilità grazie alla sua vasta gamma di integrazioni. LangFlow supporta l'integrazione con numerosi framework di ML e, come il framework LangChain, copre la stessa gamma di API, database vettoriale e altre opzioni di connessione. 

LangFlow supporta anche il concatenamento LLM, in cui più modelli sono collegati in sequenza all'interno di un'unica pipeline. Il concatenamento è diverso dall'orchestrazione multiagente, in cui più agenti, ciascuno potenzialmente utilizzando il proprio LLM, strumenti o fonti di dati, collaborano su un'attività condivisa. Il design modulare di LangFlow supporta entrambi gli approcci.

Qual è la differenza tra LangFlow e LangChain?

LangChain è un framework open source basato su codice sorgente per lo sviluppo dell'AI LangFlow è uno strumento visivo che si basa su framework di apprendimento automatico come LangChain e consente agli utenti di creare e prototipare rapidamente le app. LangFlow è stato originariamente costruito su LangChain ed è ancora strettamente legato ad esso, ma ora supporta altri framework e integrazioni. 

LangGraph, un'altra piattaforma della stessa famiglia, viene utilizzata anche per costruire sistemi agentici. Invece di una GUI modulare, LangGraph rappresenta i sistemi agentici come grafici, fornendo al contempo un controllo più granulare.

Libreria di componenti

La libreria dei componenti contiene tutti i componenti che gli utenti possono aggiungere ai propri workflow agentici: LLM come la famiglia GPT di OpenAI, Llama e altri, interfacce di chat, calcolatrici, browser web e altro ancora. LangFlow raggruppa i componenti in due categorie: 

  • Componenti principali che costituiscono la spina dorsale della maggior parte delle creazioni LangFlow. 

  • Pacchetti specifici del fornitore che supportano integrazioni specifiche di terze parti.

Flussi esportabili

I progetti LangFlow sono esportabili come flussi in formato JSON. I creatori possono esportare i propri flussi e condividerli con altri utenti, che possono quindi importarli nella rispettiva istanza di LangFlow per utilizzarli e modificarli. I flussi esportabili migliorano la collaborazione e semplificano i workflow dei progetti rendendo i flussi riutilizzabili.

Open source

Come il framework principale LangChain, LangFlow è open source, ovvero il suo codice è disponibile al pubblico per l'ispezione, il contributo e la modifica. Gli strumenti di AI open source aiutano ad aumentare la spiegabilità dell'AI e forniscono trasparenza operativa. Tuttavia, l'utilizzo di un LLM closed-source o di un altro componente all'interno di LangFlow non garantisce un accesso simile al suo funzionamento interno.

Casi d'uso di LangFlow

La facilità d'uso di LangFlow lo rende uno strumento ideale per semplificare e automatizzare i workflow con l'agentic AI. I casi d'uso reali per LangFlow comprendono: 

  • Prototipazione rapida

  • Sviluppo di agenti AI 

  • Applicazioni RAG 

  • Automazione del servizio clienti

Prototipazione rapida

La GUI drag-and-drop di LangFlow si presta bene alla prototipazione rapida per applicazioni di AI. Gli utenti possono redigere una pipeline con i componenti modulari di LangFlow, condividerla con altri, testarla e iterare secondo necessità. L'integrazione con Hugging Face Spaces consente anche una rapida dimostrazione di machine learning (ML).

Sviluppo di agenti AI

Uno dei principali casi d'uso di LangFlow è lo sviluppo degli agenti AI no-code. Tramite la libreria dei componenti, gli utenti possono connettere un LLM con strumenti, database e altri componenti aggiuntivi, consentendo all'agente di accedere a ciò di cui ha bisogno per svolgere la funzione prevista. Gli utenti possono anche concatenare gli LLM o costruire sistemi multi-agente.

Applicazioni RAG

Con componenti per interfacce di chat e database vettoriali, LangFlow può creare facilmente sistemi RAG. I prompt in linguaggio naturale vengono convertiti in embedding, utilizzati dal modello di recupero per interrogare il database vettoriale connesso. 

Il database contiene informazioni rilevanti per il caso d'uso previsto del sistema. Ad esempio, un sistema RAG progettato per aiutare i nuovi dipendenti con l'onboarding può fare riferimento ai documenti di formazione presenti nel set di dati. Quindi, l'LLM combina i dati recuperati con il prompt per restituire un output in linguaggio naturale all'utente.

Automazione del servizio clienti

I chatbot vengono spesso utilizzati per l'automazione del servizio clienti. I clienti interagiscono prima con il chatbot, che può recuperare dati rilevanti come la cronologia degli ordini e le informazioni sui prodotti. Se la richiesta del cliente si rivela troppo complessa, il chatbot può passare a un rappresentante umano. 

Un utente LangFlow può creare rapidamente un customer service chatbot con pochi componenti: 

  1. Un input via chat riceve le domande dei clienti in linguaggio naturale.
  2. Un componente di embedding converte l'input in un embedding vettoriale per la ricerca semantica.
  3.  Un database vettoriale contenente dati aziendali viene interrogato per embedding simili.
  4.  Un LLM combina i dati recuperati con la query del cliente per generare una risposta. 
  5.  Un output di chat che restituisce la risposta all'utente in linguaggio naturale.

