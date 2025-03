L'orchestrazione dell'AI apre le porte a una risoluzione dei problemi più complessa, in quanto consente ai creatori di app di AI di utilizzare più modelli, strumenti, fonti di dati e altri asset.

I modelli AI sono specializzati. Gli algoritmi di apprendimento automatico sono progettati per svolgere compiti specifici. L'orchestrazione facilita la creazione di un sistema AI che mette a disposizione i punti di forza dei vari modelli per affrontare le sfide per cui sono progettati in modo univoco.

Ad esempio, un modello di computer vision e un modello di elaborazione del linguaggio naturale possono collaborare per effettuare la scansione e riepilogare documenti fisici. Il primo "legge" il testo con il riconoscimento ottico dei caratteri, mentre il secondo fornisce il riassunto.

La risoluzione dei problemi è migliorata anche dalle funzionalità di monitoraggio in tempo reale offerte da numerosi strumenti di orchestrazione. Le organizzazioni possono utilizzare i dati continui sulle prestazioni per modificare i workflow, mettere a punto i modelli per ottenere risultati migliori e regolare i flussi di dati secondo necessità.