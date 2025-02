Che cos'è l'orchestrazione degli LLM?

Il prompt engineering è la pratica di strutturare gli input (prompt) dell'LLM in modo che gli strumenti di AI generativa producano output ottimizzati. I framework di orchestrazione forniscono modelli di prompt che includono istruzioni, esempi few-shot, contesto specifico e domande appropriate per un'attività.5

Il concatenamento si riferisce a una sequenza di chiamate che connettono più LLM per combinare i loro output per ottenere risultati più dettagliati (nota anche come concatenamento dei prompt), uno strumento o una fase di pre-elaborazione dei dati.6

Il livello di orchestrazione gestisce queste attività di prompting memorizzando i prompt all'interno di una base di conoscenza o di una libreria, dove può facilmente cercare e recuperare i dati di prompting. L'orchestratore può selezionare dinamicamente i prompt dalla libreria in base agli input in tempo reale, al contesto o alle preferenze dell'utente. Inoltre, può sequenziare i prompt in un ordine logico per gestire i flussi di conversazione.

Gli LLM non hanno la capacità intrinseca di apprendere continuamente e sono limitati nella comprensione del contesto. Gestendo i prompt, l'orchestratore perfeziona gli output valutando le risposte.

Inoltre, gli LLM non sono in grado di verificare la correttezza delle informazioni in modo autonomo, il che può portare ad allucinazioni se non vengono gestiti correttamente. L'orchestratore può verificare la correttezza delle risposte e assicurarsi che aderiscano alle linee guida personalizzate. Se una risposta non è adeguata, l'orchestratore può segnalarla affinché venga esaminata da un essere umano o fornire suggerimenti alternativi che consentono in modo efficace all'LLM di apprendere e migliorare.7