Cos'è un diagramma di flusso dei dati (DFD)?

Queste sono le posizioni in un DFD in cui i dati vengono memorizzati per un uso successivo. Gli storage dei dati possono rappresentare database, documenti, file o qualsiasi repository per data storage. Ad esempio, gli storage dei dati in un DFD per l'evasione dei prodotti potrebbero includere un database degli indirizzi, un database dell'inventario e un foglio di calcolo del programma di consegna.