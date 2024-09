Il metodo Agile: tutto ciò che devi sapere Scopri i principi e le pratiche fondamentali dell'approccio agile, un approccio rapido e agile allo sviluppo del software, e i vantaggi e i vincoli che derivano da questo modo di lavorare.

Impara il funzionamento di Git, non solo i comandi Impara le nozioni di base di Git come repository, commit, rami e fusioni; padroneggia i comandi Git per le attività comuni e poi approfondisci argomenti avanzati come il rebasing e il cherry-picking.

Installa Node.js, npm e VS Code Scopri tre modi per installare Node.js e npm, tra cui opzioni di download, Homebrew (per MacOS) e Node.js Version Manager. Scopri anche come configurare il codice VS per semplificare la codifica.

Padroneggiare la programmazione ricorsiva Padroneggia la ricorsione con questo tutorial, che ti consente di scrivere codici puliti e affidabili mentre impari a definire funzioni ricorsive, utilizzare casi base e risolvere problemi di programmazione.

Presentazione dei servizi Web RESTful Impara e metti in pratica i principi fondamentali dei servizi web REST, tra cui l'uso esplicito dei metodi HTTP, l'assenza di stato e il trasferimento dei dati in XML, JavaScript Object Notation (JSON) o entrambi.

Esplora la piattaforma Java, impara i principi di programmazione orientati agli oggetti e crea un progetto Impara le basi di Java che riguardano la piattaforma, la programmazione orientata agli oggetti, la creazione di programmi, l'uso delle API e lo sviluppo di progetti con ampi esempi ed esercizi.

Concetti e principi di programmazione orientata agli oggetti e alle funzioni Rivedi, confronta e contrapponi i paradigmi di programmazione funzionale e orientati agli oggetti, imparando da esempi su come utilizzarli per risolvere problemi del mondo reale.