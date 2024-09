Cos'è il monitoraggio dei bug?

Il controllo qualità è fondamentale per sviluppare applicazioni robuste. Gli strumenti di test software, gestione delle modifiche e tracciamento dei bug consentono ai team di scoprire i difetti, misurarne la portata e l'impatto e risolverli.

Nella Harvard Business Review, Nicholas Bowen illustra un processo per la gestione dei difetti. Il primo passo è la classificazione e l'assegnazione delle priorità: "In generale, i team daranno la priorità a due tipi di bug: quelli che causano il crash di un sistema e quelli che sono meno gravi ma potrebbero essere pervasivi.... Successivamente, bisogna decidere il tempo di risposta target per ciascuno livello di gravità. Se il sistema di gestione della qualità è nuovo, il focus iniziale deve essere rivolto alla risoluzione dei bug più gravi entro poche ore o pochi giorni. Mentre utilizzi il tuo sistema, puoi raccogliere dati su due metriche chiave, cioè il tasso di bug in entrata e la produttività delle correzioni dei bug, e modificare i tuoi obiettivi in base alle necessità". Afferma inoltre che le organizzazioni devono creare un sistema in cui i difetti e il tempo necessario per risolverli possono essere esaminati a tutti i livelli, dai CEO in giù.7

Un buon sistema di monitoraggio dei bug può aiutare questo processo fornendo un unico workflow per il monitoraggio dei difetti, il reporting e la tracciabilità del ciclo di vita. Deve inoltre collegarsi ad altri sistemi di gestione per ottenere visibilità e feedback condivisi sia all'interno dello sviluppo del software che nell'organizzazione a livello più ampio. IBM Rational ClearQuest, ad esempio, fornisce una piattaforma centralizzata per il monitoraggio e la segnalazione degli errori. Si integra con altri sistemi di sviluppo e gestione delle modifiche di IBM e aiuta a migliorare la comunicazione e la collaborazione tra sviluppatori, operazioni e team più ampi.

Inoltre, cerca sistemi di test e tracciamento che utilizzino l'AI per rilevare gli errori nelle prime fasi del processo di sviluppo. Può ottimizzare il numero e i tipi di test eseguiti dai team, automatizzare il processo di test e utilizzare l'AI per analizzare i difetti passati e prevenirli in futuro.