Il test del software segue un processo comune. Le attività o i passaggi includono la definizione dell'ambiente di test, lo sviluppo di casi di test, la scrittura degli script, l'analisi dei risultati dei test e l'invio dei report sui difetti.

I test possono richiedere molto tempo. I test manuali o i test ad hoc potrebbero essere sufficienti per le build di piccole dimensioni. Tuttavia, per i sistemi più grandi, vengono spesso utilizzati degli strumenti per automatizzare le attività. I test automatizzati aiutano i team a implementare diversi scenari, testare elementi di differenziazione (come lo spostamento dei componenti in un ambiente cloud) e ottenere rapidamente un feedback su cosa funziona e cosa no.

Un buon approccio di test comprende l'application programming interface (API), l'interfaccia utente e i livelli di sistema. Più i test sono automatizzati ed eseguiti in anticipo, meglio è. Alcuni team creano strumenti di automazione dei test interni. Tuttavia, le soluzioni dei fornitori offrono funzionalità che possono semplificare le attività chiave di gestione dei test, ad esempio:

Controllo continuo

I team di progetto testano ogni build non appena diventa disponibile. Questo tipo di test software si basa sull'automazione dei test integrata nel processo di implementazione. Consente di convalidare il software in ambienti di test realistici nelle prime fasi del processo, migliorando la progettazione e riducendo i rischi.

Gestione della configurazione

Le organizzazioni gestiscono centralmente gli asset di test e tengono traccia delle build software da testare. I team possono accedere ad asset quali codice, requisiti, documenti di progettazione, modelli, script e risultati di test. I buoni sistemi includono l'autenticazione degli utenti e gli audit trail per aiutare i team a soddisfare i requisiti di conformità con il minimo sforzo amministrativo.

Virtualizzazione dei servizi

Gli ambienti di test potrebbero non essere disponibili, specialmente all'inizio dello sviluppo del codice. La virtualizzazione simula i servizi e i sistemi mancanti o non ancora completati, consentendo ai team di ridurre le dipendenze e di eseguire i test più rapidamente. Possono riutilizzare, distribuire e modificare una configurazione per testare scenari diversi senza dover modificare l'ambiente originale.

Monitoraggio di difetti o bug

Monitorare i difetti è importante sia per i team di test che per quelli di sviluppo per misurare e migliorare la qualità. Gli strumenti automatizzati consentono ai team di tenere traccia dei difetti, misurarne la portata e l'impatto e scoprire i problemi correlati.

Metriche e reporting

Reporting e analytics consentono ai membri del team di condividere lo stato, gli obiettivi e i risultati dei test. Gli strumenti avanzati integrano le metriche del progetto e presentano i risultati in una dashboard. I team controllano rapidamente lo stato di salute generale di un progetto e possono monitorare le relazioni tra test, sviluppo e altri elementi del progetto.