IBM Engineering Test Management è una soluzione collaborativa di gestione della qualità che offre pianificazione dei test end-to-end e gestione delle risorse di test, dai requisiti ai difetti. I team possono condividere facilmente le informazioni e utilizzare l'automazione per velocizzare le pianificazioni di progetti complessi e creare report sulle metriche in tempo reale per prendere decisioni di rilascio informate.



Test Management può essere acquisito anche nella soluzione IBM Engineering Lifecycle Management. Questo set di strumenti integrati include IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management e IBM Engineering Requirements Management DOORS Next.