IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) è una soluzione di progettazione end-to-end completa all'avanguardia nel mercato. È in grado di guidarti in modo ininterrotto dai requisiti alla progettazione di sistemi, fino ai workflow e alla gestione dei test, ampliando le funzionalità degli strumenti ALM per un migliore sviluppo di sistemi complessi. Adottando una visione end-to-end dell'intero ciclo di vita del prodotto, con una base digitale per la tracciabilità dei dati, puoi tenere traccia più facilmente delle modifiche per ridurre al minimo i rischi e ridurre i costi.

Supera la complessità dalla progettazione all'esecuzione, unisci i team attraverso il thread digitale, sfrutta la modellazione e il riutilizzo, sfrutta gli insight del reporting automatizzato e lavora con sicurezza su larga scala ponendo le basi per l'innovazione.