IBM DevOps Test Virtualization permette di effettuare test frequenti nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo. In questo modo elimina le dipendenze, virtualizzando in tutto o in parte applicazioni e database, di modo che i team che effettuano i test non debbano aspettare che le risorse siano del tutto disponibili per cominciare.

IBM DevOps Test Virtualization permette ai team di iniziare i test il prima possibile per poter apportare le correzioni necessarie quando ancora sono poco costose e poco dannose per il delivery team, contribuendo a rispettare le tempistiche di release.