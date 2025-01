I sistemi e le applicazioni IT corrono un rischio maggiore di errori a causa delle seguenti caratteristiche:



Sono sempre più integrati con una serie di tecnologie emergenti come il cloud computing, l'Internet of Things (IoT),il networking definito dal software e la realtà aumentata (AR).



Sono sempre più distribuiti in diverse regioni, con un core e un edge perfettamente interconnessi. Le applicazioni per le smart cities, le auto autonome e i servizi intelligenti sono i beneficiari di un'architettura simile.

In questi casi, i test continui sono più impegnativi perché lo sviluppo non avviene in un'unica sede o in un'unica azienda. Alcuni elementi del sistema potrebbero essere forniti da terzi, compresi i team da remoto.



Il sistema può essere integrato con le interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Ogni team di sviluppo opera in diversi ambienti IT, incluso il software legacy. È impossibile riprodurre l'ambiente fisico di ciascuno dei team per i test continui.

Fortunatamente, i test continui possono essere virtualizzati per creare un ambiente di test in cui l'intero sistema può essere riprodotto virtualmente in un'unica interfaccia. Un ambiente virtualizzato può essere facilmente configurato di nuovo per eseguire test su un sistema IT diverso o su uno modificato per correggere gli errori.