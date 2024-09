Spostare i test in avanti, o a sinistra, nel ciclo di vita dello sviluppo del software aiuta a trovare i difetti più velocemente, ad applicare le correzioni in modo più efficiente e a rilasciare prima un prodotto di qualità superiore. Quando si tratta di test del software shift-left, più sofisticati sono gli scenari di test, meglio è. Sfortunatamente, le soluzioni di monitoraggio tipiche non sono in grado di fornire i risultati significativi di cui i team hanno bisogno per ottimizzare le loro applicazioni in pre-produzione.

Test shift-left con IBM Instana Observability offre visibilità in tempo reale sulle prestazioni e il comportamento dell'applicazione o del sistema che viene testato per aiutare i team di software a individuare e risolvere i problemi all'inizio del processo di sviluppo. Quando si utilizza una metodologia di test shift-left, Instana aiuta a migliorare la qualità e l'affidabilità del prodotto, riducendo al contempo il tempo e lo sforzo necessari per i test.