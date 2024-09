Cos'è Terraform?

Terraform è uno tool di programmazione dichiarativa che consente agli sviluppatori di utilizzare un linguaggio di configurazione di alto livello chiamato HCL (HashiCorp Configuration Language) per descrivere lo "stato finale" desiderato dell'infrastruttura cloud o on-premise per l'esecuzione di un'applicazione. In seguito, genera un piano per raggiungere lo stato finale e lo esegue per effettuare il provisioning dell'infrastruttura.

Terraform utilizza una sintassi semplice che consente di eseguire il provisioning dell'infrastruttura su più cloud e data center on-premise ed eseguire nuovamente il provisioning dell'infrastruttura in modo sicuro ed efficiente in risposta alle modifiche alla configurazione. Per questo motivo Terraform è attualmente uno dei tool di automazione dell'infrastruttura più diffusi e popolari. Se la tua organizzazione prevede di implementare un ambiente cloud ibrido o multicloud, utilizzare Terraform diventa un passaggio quasi obbligato.