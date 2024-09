Oggi gli strumenti APM sfruttano l'osservabilità e l'AI in vari gradi. Alcuni stanno combinando l'application performance monitoring con l'AI per automatizzare il rilevamento dei percorsi di transazione e delle dipendenze di applicazione mutevoli. Altri stanno combinando l'osservabilità con l'AI per determinare automaticamente le baseline delle prestazioni e per distinguere i segnali, o gli insight utilizzabili, dal 'rumore' dei dati di gestione delle operazioni IT (ITOM). L'analista di settore Gartner rileva che le organizzazioni possono realizzare una "riduzione del rumore del 60% in ITOM attraverso l'uso di strumenti potenziati dall'AI".

L'obiettivo finale - e il futuro dell'APM e di ITOps - è combinare l'osservabilità con AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) - per creare un'infrastruttura che si ripara e si ottimizza automaticamente. Insieme, il flusso costante di telemetria di osservabilità in tempo reale e il machine learning e l'automazione AIOps possono prevedere i problemi di prestazioni delle applicazioni in base agli output del sistema, risolverli prima che si ripercuotano sull'esperienza o sulle operazioni dell'utente finale e persino intraprendere azioni per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni, il tutto senza intervento gestionale.