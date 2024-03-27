Cosa sono i dati RUM? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i dati RUM non sono un indicatore di prestazioni per Captain Morgan, il turismo cubano o un franchise cinematografico Disney.
I dati di monitoraggio utente reale (RUM)) sono informazioni su come le persone interagiscono con le applicazioni e i servizi online. Pensali come un sondaggio sempre attivo e in tempo reale sull'esperienza online dei tuoi utenti. I dati RUM sono un componente critico per l'ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni e dei servizi online.
Analizzando le informazioni su dove si dirigono gli utenti e sulle loro esperienze, le aziende possono gestire in modo proattivo le configurazioni errate, le connessioni lente e gli altri indicatori della qualità del servizio.
Perché "reale"? Ciò implica che esistano anche metriche utente "falso"?
In realtà, sì! I dati sintetici sono il luogo in cui algoritmi e simulazioni tentano di creare l'esperienza di un utente "medio" sulla base di campioni di dati rappresentativi. Molte società di analisi utilizzano i dati sintetici per analizzare le prestazioni di applicazioni e servizi online. Il motivo principale è il costo: per acquisire i dati RUM in tempo reale, ci vuole una discreta quantità di risorse sotto forma di calcolo e configurazioni.
I dati sintetici sono una rappresentazione statistica della realtà. Potrebbero andare bene per l'addestramento dell'AI, ma sono molto meno affidabili nel rilevamento delle anomalie delle prestazioni in reti e applicazioni. Per definizione, le prestazioni anomale di una rete sono imprevedibili. Non c'è davvero nulla che possa sostituire le esperienze utente reali, quando si tratta di ottimizzare le applicazioni e i servizi del mondo reale.
NS1 Connect utilizza i dati RUM per prendere decisioni di routing DNS mediante le sue funzionalità di indirizzamento del traffico DNS. I dati RUM fungono da monitor e raccolgono informazioni da applicazioni e servizi online. Confrontando i dati RUM provenienti da più fonti, Pulsar è in grado di calcolare l'opzione migliore per risolvere una query DNS.
Alcuni fornitori di servizi di rete utilizzano i dati RUM per orientare le decisioni individuali in materia di indirizzamento del traffico. NS1 aggiunge un livello di funzionalità unico raggruppando queste decisioni, formando una catena personalizzabile. Con IBM® NS1 Connect Traffic Steering, non è necessario scegliere tra l'ottimizzazione per cose come l'ISP dell'utente e la posizione geografica. Puoi utilizzare i dati RUM per prendere in considerazione lo stato di entrambi i fattori, determinandone la priorità in base a una logica creata da te.
Ciò genera valore aziendale in diversi modi:
I dati RUM forniscono le informazioni in tempo reale necessarie per prendere queste decisioni alla velocità della rete, ottimizzando applicazioni e servizi in modo altamente granulare e personalizzabile.
Per chi ama i dettagli, ecco una panoramica tecnica di come IBM NS1 Connect raccoglie e analizza i dati RUM per prendere decisioni sull'indirizzamento del traffico.
Tutto inizia dalla configurazione di una proprietà web, che si tratti di un'applicazione, di un servizio o di un altro meccanismo di distribuzione dei contenuti. NS1 Connect aggiunge a quella proprietà web dei tag JavaScript che raccolgono informazioni sul traffico degli utenti in entrata. Quando un utente finale visita la proprietà web, quel tag JavaScript esegue una serie di test che raccolgono dati su prestazioni e disponibilità.
I risultati dei test vengono quindi inviati a NS1 Connect per l'analisi. Utilizzando una sofisticata gerarchia di equazioni e tecniche di elaborazione, NS1 Connect si concentra sugli elementi di dati pertinenti per trarre conclusioni su prestazioni e disponibilità. Questi risultati vengono poi trasferiti in NS1 Connect e utilizzati per le decisioni sulla gestione del traffico. Ogni cinque minuti circa si ricevono nuove istruzioni per l'indirizzamento del traffico che permettono di ottenere risultati aggiornati che riflettono le condizioni di Internet in continua evoluzione (a volte denominate "meteo di Internet").
Scopri subito cosa puoi fare con i dati RUM.
Ottieni insight unici sul landscape in evoluzione delle soluzioni ABI, in particolare sui risultati, le ipotesi e le raccomandazioni chiave per i responsabili dei dati e dell'analytics.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
Collega la tua strategia di dati e analytics agli obiettivi aziendali seguendo questi 4 passaggi chiave.
Per prosperare, le aziende devono utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, automatizzare i processi aziendali e innovare con soluzioni basate sull'AI.
Sblocca il valore dei dati aziendali con IBM Consulting e crea un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Introduzione a Cognos Analytics 12.0, insight basati sull'AI per prendere decisioni migliori.
Per prosperare, le aziende devono utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, automatizzare i processi aziendali e innovare con soluzioni basate sull'AI.