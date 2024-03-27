Perché "reale"? Ciò implica che esistano anche metriche utente "falso"?

In realtà, sì! I dati sintetici sono il luogo in cui algoritmi e simulazioni tentano di creare l'esperienza di un utente "medio" sulla base di campioni di dati rappresentativi. Molte società di analisi utilizzano i dati sintetici per analizzare le prestazioni di applicazioni e servizi online. Il motivo principale è il costo: per acquisire i dati RUM in tempo reale, ci vuole una discreta quantità di risorse sotto forma di calcolo e configurazioni.

I dati sintetici sono una rappresentazione statistica della realtà. Potrebbero andare bene per l'addestramento dell'AI, ma sono molto meno affidabili nel rilevamento delle anomalie delle prestazioni in reti e applicazioni. Per definizione, le prestazioni anomale di una rete sono imprevedibili. Non c'è davvero nulla che possa sostituire le esperienze utente reali, quando si tratta di ottimizzare le applicazioni e i servizi del mondo reale.