Ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni

Case study

Tecnologie di base La tecnologia della catena di filtri riduce la latenza del 30% per miliardi di transazioni giornaliere Le tecnologie di Basis forniscono software per la pubblicità programmatica e l'automazione dei media. La sua piattaforma di bidding in tempo reale su larga scala serve centinaia di miliardi di richieste al giorno con una latenza bassissima. Basis ha collaborato con IBM® NS1 Connect per implementare una gestione del traffico geolocalizzata e precisa e guadagnando in termini di prestazioni, velocità e affidabilità. Leggi il case study