Le organizzazioni devono avere un piano completo per garantire lo stato di salute delle proprie applicazioni, ma un componente chiave di qualsiasi processo di monitoraggio della salute delle applicazioni è la raccolta dei dati. Le applicazioni falliscono o hanno prestazioni inferiori per molte ragioni diverse. Come risultato, è importante tenere traccia di diversi stati di salute chiave e metriche di prestazioni in modo da non scoprire i problemi di prestazioni troppo tardi. Pertanto, molte organizzazioni cercano di gestire lo stato delle proprie applicazioni e tenere traccia delle metriche chiave attraverso report avanzati sullo stato di salute.

Ecco sette metriche importanti che identificano il successo relativo del processo di monitoraggio dello stato di salute dell'applicazione:

Disponibilità e tempo di attività dell'applicazione: questo è il periodo di tempo in cui un endpoint (come un dispositivo mobile, un computer o una macchina virtuale) può accedere e utilizzare un'applicazione. I tempi di inattività del software rappresentano un enorme rischio organizzativo perché riducono la soddisfazione del cliente e potenzialmente violano un accordo sul livello di servizio con gli utenti finali. Mantenere il tempo di attività delle applicazioni è diventato più difficile solo di recente a causa della connessione di più applicazioni e di molte che si sono rivolte alle API dei provider per attingere risorse esterne. Le organizzazioni devono sapere quando si verificano problemi di prestazioni e come risolverli. Tempo di avvio dell'app e tempo di risposta: si riferisce al tempo di caricamento iniziale dell'applicazione e al tempo di risposta alle richieste o alle domande degli utenti. Ad esempio, un utente apre un'applicazione, che interroga i server per visualizzare la schermata iniziale dell'applicazione. Un'app che impiega molto tempo ad aprirsi ridurrà la soddisfazione del cliente e potrebbe essere segnale di un problema più ampio. Ecco perché le organizzazioni necessitano di controlli dello stato di salute automatici e in tempo reale del tempo impiegato dalle app per funzionare in modo da poter apportare le modifiche appropriate alla funzionalità se la soglia di risposta delle app è inferiore a tassi accettabili. Le organizzazioni che comprendono i propri tempi di risposta possono probabilmente elaborare strategie di correzione proattive prima che l'applicazione fallisca. Utilizzo delle risorse:misura la percentuale di risorse disponibili utilizzate da un'applicazione in un determinato momento. Alcune applicazioni che richiedono molte risorse possono influire sulle prestazioni altrove. Probabilmente hai sperimentato qualcosa del genere, ad esempio, quando il tuo computer è lento perché ha più applicazioni aperte o un'applicazione sovraccarica (come un browser con dozzine di schede aperte). Numero e gravità dei casi e dei problemi: è importante anche identificare la gravità di ogni incidente e in che modo il suo fallimento o le sue prestazioni basse influiscono sull'intero sistema. Il monitoraggio dello stato di salute delle applicazioni spesso influenza la gestione degli incidenti e dei problemi, il che comporta la correzione di quelli scoperti dal monitoraggio dello stato di salute delle applicazioni. Tempo medio di rilevamento (MTTD): possono essere necessari da un millisecondo a diversi giorni per determinare che un'applicazione è fallita o ha iniziato ad avere prestazioni basse al di sotto di un margine accettabile. L'MTTD (a volte indicato anche come tempo medio di scoperta) misura il tempo medio necessario per identificare il guasto di un'applicazione o di una parte del sistema IT. Idealmente, un'organizzazione stabilisce notifiche automatiche o grafici di visualizzazione dei dati e workflow in modo che possa avvenire l'intervento umano per identificare rapidamente i problemi. Tempo medio di riparazione (MTTR): l'MTTR misura il tempo medio necessario per riparare un sistema o un'attrezzatura dopo un guasto. L'MTTR tiene traccia del tempo che intercorre tra il momento in cui si verifica l'errore e il momento in cui l'applicazione funziona di nuovo correttamente. È una metrica chiave da monitorare perché traccia l'efficacia degli sforzi di riparazione, un componente fondamentale del tempo di attività o della disponibilità delle applicazioni. Il numero di incidenti di cybersecurity: una ricerca IBM rileva che il costo medio globale di una violazione dei dati è stato di 4,45 milioni di dollari nel 2023, con un aumento del 15% rispetto ai 3 anni precedenti. Dall'inizio della pandemia c'è stato un "aumento di quasi sette volte degli attacchi di spear-phishing ". Ci sono molte ragioni per cui un'applicazione può fallire o avere prestazioni inferiori, ma una delle più preoccupanti è che non funzioni a causa di una minaccia esterna di cybersecurity. L'utilizzo di strumenti di monitoraggio per rilevare potenziali problemi di sicurezza come iniezioni di malware, Distributed Denial of Service (DDoS) e altri può migliorare lo stato generale delle applicazioni.

Le organizzazioni dipendono dal fatto che le loro applicazioni funzionino per aumentare l'efficienza delle loro operazioni e fornire servizi ai propri clienti. Il modo migliore per migliorare lo stato di salute delle applicazioni è attraverso un processo rigido che identifica e tiene traccia delle metriche chiave che illustrano le prestazioni delle singole applicazioni e fornisce una visione olistica dell'intero sistema.