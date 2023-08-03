Le organizzazioni oggi richiedono che ogni dipendente, applicazione e processo lavorino insieme per produrre valore. Le organizzazioni dipendono sempre più dal loro stack, che comprende la totalità delle interfacce di rete, delle CPU, delle macchine virtuali, delle informazioni sul sistema operativo e delle applicazioni installate, per fornire un servizio coerente all'utente finale. Ciò significa che le aziende hanno particolarmente bisogno che le loro applicazioni software funzionino in modo ottimale perché spesso sono una fonte di vantaggio competitivo..
Questo è anche il motivo per cui il monitoraggio dello stato di salute delle applicazioni è così importante per le organizzazioni moderne. Il monitoraggio dello stato di salute delle applicazioni è un processo diagnostico che prevede l'identificazione dei problemi di salute delle applicazioni e la creazione di un piano di risoluzione prima che si trasformino in problemi più gravi per un'organizzazione.
Le organizzazioni non possono rischiare tempi di inattività non pianificati o aumenti di latenza a causa del fallimento o delle prestazioni di un'applicazione. Le dipendenze intrinseche delle applicazioni possono significare che un errore può avere effetti a cascata sull'intera offerta di servizi. Pertanto, è critico investire nel monitoraggio dello stato di salute delle applicazioni e garantire che le sue app possano gestire le esigenze quotidiane di un'organizzazione. Poiché qualsiasi interruzione di questo flusso può avere conseguenze significative sui profitti dell'azienda e sulle relazioni con i clienti, è importante dare priorità al monitoraggio delle applicazioni all'interno delle organizzazioni moderne.
Il monitoraggio dello stato di salute delle applicazioni condivide alcune somiglianze con il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni, che monitora le esperienze digitali come il tempo di caricamento, il tempo di risposta, il tempo di attività e la disponibilità. Sebbene entrambi migliorino il funzionamento delle applicazioni per gli utenti finali, il monitoraggio dello stato di salute delle applicazioni riguarda principalmente il funzionamento di un'applicazione, mentre il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni si concentra anche sul miglioramento dell'esperienza utente.
Le organizzazioni devono avere un piano completo per garantire lo stato di salute delle proprie applicazioni, ma un componente chiave di qualsiasi processo di monitoraggio della salute delle applicazioni è la raccolta dei dati. Le applicazioni falliscono o hanno prestazioni inferiori per molte ragioni diverse. Come risultato, è importante tenere traccia di diversi stati di salute chiave e metriche di prestazioni in modo da non scoprire i problemi di prestazioni troppo tardi. Pertanto, molte organizzazioni cercano di gestire lo stato delle proprie applicazioni e tenere traccia delle metriche chiave attraverso report avanzati sullo stato di salute.
Ecco sette metriche importanti che identificano il successo relativo del processo di monitoraggio dello stato di salute dell'applicazione:
Le organizzazioni dipendono dal fatto che le loro applicazioni funzionino per aumentare l'efficienza delle loro operazioni e fornire servizi ai propri clienti. Il modo migliore per migliorare lo stato di salute delle applicazioni è attraverso un processo rigido che identifica e tiene traccia delle metriche chiave che illustrano le prestazioni delle singole applicazioni e fornisce una visione olistica dell'intero sistema.
