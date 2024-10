Best practice per il monitoraggio delle applicazioni

Comprendendo i diversi tipi di monitoraggio delle applicazioni, è più facile implementare le best practice che aiutano a raggiungere gli obiettivi di prestazioni e a mantenere lo stato di salute dell'ambiente IT. Tieni a mente queste pratiche chiave quando configuri o revisioni il tuo sistema di monitoraggio delle applicazioni:

Stabilisci obiettivi di prestazione chiari

Stabilisci obiettivi di prestazioni chiari che possono essere misurati rispetto a metriche e KPI quantificabili. Una volta fissati gli obiettivi, dovrebbe esserci un piano per raggiungerli, che includa il monitoraggio e l'analisi regolari dei dati sulle prestazioni per valutare i progressi.

Se si sta ancora lavorando alla definizione degli obiettivi di prestazioni, è possibile prendere in considerazione gli standard dei settori, ad esempio per l'utilizzo delle risorse o il tempo di inattività, nonché le aspettative dell'utente finale, per determinare ciò che costituisce prestazioni scarse, accettabili o eccezionali nel contesto dell'azienda.

Monitorare le metriche appropriate

La quantità di dati disponibili può essere enorme, e decidere quali metriche monitorare può creare confusione. Sapere quali sono le metriche più pertinenti ai tuoi obiettivi ti aiuterà a concentrarti sulle informazioni più preziose e a bloccare la maggior parte del rumore. Le metriche comuni fondamentali per identificare i problemi delle prestazioni includono:

utilizzo della CPU

Tassi di errore

Tempi di risposta

Richiedi tariffe

Dati/feedback sull'esperienza utente

Impostare avvisi e notifiche personalizzati

L'impostazione di avvisi e notifiche personalizzati in base alle soglie di prestazioni stabilite per la tua organizzazione e i tuoi SLA è fondamentale. In genere non esiste una soluzione valida per tutti, quindi prendi in considerazione fattori come traffico degli utenti, tempi di risposta e tassi di errore pertinenti per il tuo business.

Con avvisi e notifiche personalizzati, quando si verifica un problema, viene avvisato un membro del team competente che può esaminarlo e risolverlo prima che influisca sull'esperienza dell'utente finale. Molte piattaforme consentono anche la correzione automatizzata. La cosa più importante è stabilire un sistema su misura per le tue esigenze specifiche, in grado di avvisare i tuoi team quasi in tempo reale per evitare che i problemi si aggravino. Ti consigliamo di tenere a mente alcune cose mentre configuri il tuo sistema per assicurarti che funzioni in modo efficace:

Evita lo stress da avvisi: è importante che i team vengano rapidamente informati di eventuali problemi, ma troppi avvisi causeranno stress da avvisi e che gli avvisi importanti si perdano in un mare di caos. Definisci attentamente quali situazioni sono abbastanza critiche da giustificare un avviso e valuta la possibilità di raggruppare gli avvisi correlati in un'unica notifica quando possibile. Assicurati che gli avvisi siano accompagnati da informazioni contestuali che aiuteranno i team a risolvere rapidamente il problema.

assicurati che esista un processo chiaro e conciso per l'escalation rapida e appropriata dei problemi critici, e che venga comunicato a tutte le parti interessate. Semplifica le notifiche: è probabile che i tuoi dipendenti stiano già lavorando su una serie di piattaforme: e-mail, Slack, software di gestione dei progetti, ecc. Esplora la possibilità che gli utenti ricevano notifiche dove già lavorano; è possibile integrare gli avvisi nei canali collaborativi attualmente in uso ed evitare che i tuoi team debbano adottare un'altra piattaforma?

Crea pensando alla sicurezza e alla conformità

Mantenere la sicurezza delle applicazioni software e assicurarsi di rispettare i requisiti di conformità pertinenti deve diventare una priorità assoluta all'interno della strategia di monitoraggio. Quando pianifichi la tua strategia, prendi in considerazione i requisiti della tua azienda e quali strumenti, come ad esempio la crittografia o i controlli di accesso alla rete/utente, ti serviranno per soddisfare questi requisiti.

Alcuni settori hanno standard normativi e di conformità rigorosi, e un sistema di monitoraggio correttamente configurato è un modo efficace per dimostrare ai revisori che la tua azienda ha predisposto un processo coerente per mantenere la conformità insieme alla documentazione per dimostrarlo.

Poiché le violazioni dei dati possono avere enormi ripercussioni finanziarie e reputazionali, è necessario assicurarsi che la soluzione di monitoraggio non solo monitori le prestazioni, ma si concentri anche sulla sicurezza. Oltre a stabilire sistemi di sicurezza, come firewall e solidi controlli di accesso, assicurati che il tuo software di monitoraggio tenga traccia di elementi come il traffico di rete, l'attività degli utenti e i registri di sistema. Tale monitoraggio consente di identificare anomalie e potenziali incidenti di sicurezza e di mitigare l'impatto di una violazione.

Sfrutta l’automazione

Gli ambienti moderni sono spesso troppo complessi per essere monitorati manualmente in modo efficiente. Per rimanere competitivo, cerca di sfruttare gli strumenti APM che utilizzano l'automazione. Ad esempio, una soluzione di monitoraggio delle applicazioni in grado di analizzare automaticamente i registri, eseguire automaticamente l'analisi della causa principale e fornire suggerimenti di correzione quando vengono generati avvisi, o di regolare automaticamente l'allocazione delle risorse per adeguarsi a cali o picchi della domanda, ti aiuterà a risparmiare tempo e denaro.

Grazie al volume e all'ampiezza delle informazioni che possono essere analizzate attraverso i processi automatizzati e alla profondità degli insight che possono essere forniti, l'utilizzo dell'automazione nel monitoraggio delle applicazioni può aiutarti a ottenere una comprensione più forte e completa del tuo ambiente e contribuire ad accelerare l'innovazione.