In molti reparti IT, per fornire alle applicazioni le risorse di cui hanno bisogno per funzionare ci si basa su supposizioni. Si preferisce andare sul sicuro e ricorrere all'overprovisioning, un processo che spesso comporta spese elevate per il cloud. Tuttavia, è possibile evitare queste eccedenze e sapere esattamente cosa richiedono le app, da quali risorse, in tempo reale.



La piattaforma IBM Turbonomic utilizza un approccio top-down brevettato che "aggrega" le applicazioni business-critical alle risorse sottostanti a ogni livello dell'infrastruttura. Applicazioni, contenitori e virtualizzazione. Cloud e on-premises. Calcolo, archiviazione e rete. La piattaforma IBM Turbonomic permette di avere una visione completa dello stack, consentendo di prendere decisioni più accurate ed economicamente vantaggiose riguardo alle risorse.