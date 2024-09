Le prestazioni non all'altezza del database possono rallentare le tue applicazioni e persino causare interruzioni: questo ha come conseguenza non solo un'esperienza scadente per l'utente finale, ma anche un grave danno alle tue entrate e alla tua reputazione. Per mantenere un'infrastruttura applicativa ad alte prestazioni, sono necessari strumenti di monitoraggio del database progettati per rilevare e risolvere in modo proattivo i problemi di prestazioni del database negli ambienti applicativi moderni.

Il monitoraggio del database con IBM Instana Observability ti aiuta a ottimizzare le prestazioni del database utilizzando metriche chiave per rilevare e risolvere automaticamente i colli di bottiglia, come le query costose o lente. Con l'osservabilità del database in tempo reale, puoi identificare le query problematiche nel tuo flusso e avere accesso a tutti i dati di tracciamento e metriche necessari per garantire che le tue applicazioni business-critical funzionino sempre in modo ottimale.