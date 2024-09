Le organizzazioni sono sempre state orientate a garantire operazioni affidabili, sicure ed efficienti della loro infrastruttura IT. È stato relativamente semplice prima dell'adozione dell'infrastruttura cloud perché tutti i componenti erano statici. Sebbene alcuni strumenti tradizionali di monitoraggio dell'infrastruttura abbiano un'integrazione limitata con i servizi cloud, richiedono comunque il recupero manuale delle metriche dell'infrastruttura.

Il monitoraggio dell'infrastruttura con IBM Instana Observability offre capacità automatizzate di monitoraggio, avviso e correzione basate sull'IA per una visibilità senza precedenti e in tempo reale su applicazioni, servizi e componenti infrastrutturali complessi e distribuiti. Ciò include server, container, database e altro, in modo che i team dispongano di tutti i dati e di tutti i contesti necessari per prevenire i tempi di inattività, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e migliorare la produttività e l'esperienza complessiva degli utenti.