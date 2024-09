I container si basano sulla tecnologia open source e offrono una velocità di sviluppo senza pari che consente alle aziende di creare, distribuire e scalare rapidamente nuovi servizi di business, on-premise o sul cloud. Tuttavia, questa velocità comporta sfide di visibilità che gli strumenti di monitoraggio tradizionali non sono in grado di affrontare. Negli ambienti containerizzati, come i container Linux e Docker, i sistemi di visibilità e monitoraggio sono fondamentali non solo per mantenere lo stato delle applicazioni, ma anche per massimizzare l'agilità e l'efficienza, ottenendo così il pieno ritorno dell'investimento nelle applicazioni containerizzate.

Il monitoraggio dei container con IBM® Instana Observability offre una soluzione di monitoraggio dei container che affronta queste sfide e fornisce visibilità automatica continua con contesto completo in tutti i livelli tecnici: host, container, middleware e microservizi in esecuzione. Gli strumenti e le dashboard di monitoraggio dei container forniscono un'osservabilità automatica di ogni container, dell'intero stack tecnologico in esecuzione al suo interno e delle app in esecuzione.