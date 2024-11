Cos'è il monitoraggio sintetico?

Le moderne applicazioni cloud-native diventano sempre più complesse man mano che si spostano in ambienti distribuiti. Può essere difficile per i team DevOps simulare ogni possibile scenario di transazione all'interno di un sistema. È facile lasciarsi sfuggire gli errori se una determinata situazione o posizione non viene testata. Le roadmap dei clienti sconosciute determinano una generale mancanza di contesto che spieghi il motivo per cui qualcosa nell'applicazione non funziona.

Il monitoraggio sintetico può essere costoso e difficile da configurare. In genere, l'organizzazione necessita di risorse con competenze tecniche avanzate per gestire il linguaggio di codifica e scripting associato a questo tipo di monitoraggio. La configurazione di questo strumento richiede molto tempo, anche per sviluppatori altamente specializzati.



Infine, anche piccole modifiche all'interfaccia utente possono causare l'esito negativo degli script, il che causa avvisi e notifiche falsi. La semplice ridenominazione di un pulsante significa che si deve modificare il codice corrispondente per il monitoraggio. Il monitoraggio sintetico sta lavorando per aumentarne la resilienza e l'automazione per affrontare questi ostacoli.