Indipendentemente da chi siano i tuoi utenti finali, è fondamentale per il business offrire loro la migliore esperienza di navigazione possibile. Il problema dell'utilizzo di una raccolta di soluzioni di monitoraggio dei punti incentrate su aree specifiche dell'esperienza dell'utente finale è che ti danno solo una visibilità limitata. Senza essere in grado di collegare i punti, non è possibile scoprire rapidamente la causa principale di un problema ed eliminare le aree di attrito dell'utente.

Il monitoraggio dei siti web con IBM® Instana Observability consente di vedere cosa cercano i tuoi utenti in tempo reale e senza alcun punto cieco. Tutti i dettagli importanti per ogni richiesta del browser web vengono automaticamente raccolti e contestualizzati per le prestazioni. La soluzione di monitoraggio dei siti web di Instana funziona utilizzando un agente JavaScript leggero, incorporato nel sito web monitorato.