Dal miglioramento dell'esperienza dei clienti alla dotazione di nuovi strumenti per i dipendenti, le API sono componenti essenziali delle moderne applicazioni web. Se le API richiamate da un'app non sono disponibili o tardano a rispondere, possono influire gravemente sulle prestazioni e creare attriti per gli utenti finali. Senza capire veramente cosa sta succedendo dietro le quinte, isolare e affrontare questi problemi può essere difficile, dispendioso in termini di tempo e denaro.

Il monitoraggio delle API con IBM® Instana Observability offre il monitoraggio end-to-end per rilevare, diagnosticare e risolvere i problemi con le API mission-critical. Offrendo automazione, contesto e intelligence basati sull'AI, Instana rileva automaticamente i punti di integrazione delle API, monitora le prestazioni delle API e tiene traccia delle chiamate API su diversi livelli di servizio.