La versione SaaS di IBM Sterling OMS facilita la gestione degli ordini e dell'inventario in tempo reale per molti marchi noti negli Stati Uniti e a livello internazionale, dai grandi siti di e-commerce ai negozi più popolari di abbigliamento e articoli per bambini. Per queste aziende, un malfunzionamento del sistema OMS, anche per un solo minuto, equivale a una perdita di denaro. Durante il Black Friday o altri picchi stagionali, la perdita potrebbe essere di milioni.

Il team Sterling OMS di IBM conosce la posta in gioco e si impegna a rispettare un service-level agreement (SLA) con un tempo di attività del 99,9999% per i clienti. Ma rispettare questo SLA non è un compito semplice.

Stack tecnologico SaaS di IBM Sterling OMS

Componenti database: IBM Db2, NoSQL, Cassandra, MongoDB, Elastic Search

Messaggistica: IBM MQ, Kafka

Software-defined network (SDN): mesh di servizi Istio

Apache Spark e Apache Hadoop per supportare i carichi di lavoro dell'AI

Oltre 20 cluster di IBM Cloud Kubernetes Service, più di 900 nodi di lavoro, 60.000 container attivi

Presto disponibile: casi d'uso di AI dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per migliorare i servizi per i call call center

La soluzione SaaS OMS ospita più di 300 ambienti dei clienti e li integra con uno stack tecnologico diversificato. "Ogni ambiente del cliente è complesso e unico", afferma Pradeep Nanjundaswamy, Director of Order Management Development di IBM. "Per qualsiasi implementazione, sono previste almeno 20 integrazioni con sistemi esterni come sistemi di pagamento, ERP e servizi di consegna." Il monitoraggio delle prestazioni dell'intero stack eterogeneo è indispensabile, e ogni componente è fondamentale per l'alta disponibilità complessiva.