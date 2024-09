Gli utenti delle app mobili si aspettano disponibilità continua, funzionalità e un'esperienza fluida. Se non ottengono ciò che si aspettano, non esiteranno ad abbandonare un'applicazione per scaricarne una migliore. Con una posta in gioco così alta, i team di sviluppo di app mobili faticano a tenere il passo utilizzando una combinazione di strumenti di analisi e monitoraggio diversi per gestire le prestazioni delle app mobili.

IBM® Instana Observability offre una panoramica completa end-to-end delle prestazioni della tua applicazione mobile in tempo reale e da un'unica piattaforma. L'application performance monitoring (APM) include una visibilità full stack sui percorsi delle chiamate delle applicazioni, insight dettagliati sulle interazioni degli utenti finali sui dispositivi mobili e sui problemi riscontrati. La soluzione consente di monitorare le applicazioni mobili implementate in iOS, Android, Flutter o React Native.