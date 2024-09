Cos'è il monitoraggio del cloud?

Il passaggio ad ambienti ibridi o multicloud può fornire molti vantaggi per la scalabilità delle aziende, soprattutto quando si cerca di creare operazioni più agili. Ma per ottenere il massimo vantaggio dalle distribuzioni basate su cloud, è necessario attenersi ad alcune best practice standard per il monitoraggio del cloud.

Monitoraggio dell'esperienza dell'utente finale. Sebbene sia necessario migliorare l'efficienza interna della gestione dei processi, l'obiettivo principale di ogni azienda dovrebbe essere quello di monitorare e indirizzare l'esperienza dell'utente a tutti i livelli. Ottenere informazioni su come migliorare le prestazioni e la disponibilità delle applicazioni per gli utenti può avere un impatto significativo sui profitti e sulla sostenibilità complessiva dei prodotti e dei servizi.

Esistono due modi in cui le organizzazioni possono implementare il monitoraggio dell'esperienza digitale in un ambiente aziendale:

Monitoraggio sintetico: Noto anche come monitoraggio attivo, il monitoraggio sintetico fornisce punti di vista simulati dell'utente finale al fine di fornire feedback sulle prestazioni dell'applicazione in varie condizioni. Ciò consente di definire benchmark e baseline per l'intera infrastruttura connessa e il modo in cui rispondere a processi complessi e carichi di lavoro pesanti prima dell'implementazione delle applicazioni, contribuendo a massimizzare la disponibilità e l'affidabilità complessiva.





Real user monitoring (RUM): Questo monitoraggio utilizza metriche degli utenti "reali" per ottenere una migliore comprensione delle esperienze digitali complessive. RUM è progettato per raccogliere tutte le attività dell'utente in tempo reale, seguendo il percorso dell'utente e misurando le prestazioni dei servizi di backend, delle metriche delle prestazioni delle applicazioni, dei tempi di caricamento del server e di altri KPI.

Nelle infrastrutture complesse e nelle implementazioni di cloud ibrido, il monitoraggio RUM e sintetico collaborano per fornire una visibilità completa dell'esperienza digitale. Ciò include la comunicazione di analisi dettagliate delle prestazioni di rete, backend e frontend, nonché approfondimenti sugli utenti, che aiutano le organizzazioni a isolare i problemi chiave e ad affrontarli.

Passa ad una piattaforma unificata. Bilanciare le esigenze dei sistemi on-premise e su cloud può essere una corsa in salita che porta a inefficienze, mancanza di comunicazione e instabilità del servizio. Spostando tutti gli aspetti dell'infrastruttura su un'unica piattaforma di monitoraggio unificata, è possibile gestire in modo efficiente tutti i KPI in un unico punto e avere una visibilità completa sull'ottimizzazione delle prestazioni.

Aumento dell'automazione. L'automazione del monitoraggio del cloud offre alle aziende un aumento significativo dell'efficienza operativa grazie all'intelligence e ai segnali predittivi principali. Attraverso soluzioni di monitoraggio implementate in ambienti cloud privati, pubblici e ibridi, le organizzazioni hanno una migliore visibilità e controllo sull'intero stack dell'infrastruttura. Questa maggiore trasparenza offre ai team la possibilità di ottimizzare efficacemente tutte le aree della loro attività, comprese le prestazioni del sito Web, la gestione delle risorse, la disponibilità delle applicazioni e altro ancora.