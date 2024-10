Come risultato diretto del flusso di lavoro di Gantt e di Winslow, il diagramma di workflow si è evoluto come punto di partenza per l'approccio operativo Six Sigma. La disciplina prende il nome dal modo in cui gli statistici descrivono il grado di deviazione di un processo dalla perfezione, con Six Sigma che ha un tasso di fallimento dello 0,00034%.

Il metodo Six Sigma consente alle aziende di semplificare i flussi di processo, le interazioni con i clienti e le esperienze utilizzando metriche comuni e da 5 a 7 passaggi. I diagrammi di workflow possono affrontare meglio qualsiasi area all'interno di questi metodi e dei passaggi Six Sigma, come l'analisi dei processi aziendali o la messa a punto delle fasi del percorso di acquisto di un e-commerce.

Due dei modelli Six Sigma più diffusi sono DMADV (definire, misurare, analizzare, progettare, verificare) e DMAIC (definire, misurare, analizzare, migliorare, controllare).