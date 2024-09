In generale, è un modo elegante per dire che si usano i computer e la tecnologia moderna per lavorare e si sfruttano tutte le caratteristiche di un posto di lavoro basato sul computer per svolgere un compito. Un workflow manuale è un workflow fatto a mano, senza computer e software.



Una volta che un'organizzazione digitalizza un workflow, quest'ultimo è spesso automatizzato per ridurre o eliminare il coinvolgimento umano. Spesso, il passaggio ai workflow digitali contribuisce a rendere i processi più efficienti e a creare tempo per i dipendenti, che possono così concentrarsi su attività di maggior valore. Un workflow digitale può essere sia semplice, come inviare tramite e-mail una fattura in PDF a un cliente anziché in formato cartaceo, oppure complesso, come automatizzare completamente l'onboarding dei nuovi dipendenti.

Dalla pandemia di COVID-19, i workflow digitali sono diventati sempre più diffusi e indispensabili man mano che le organizzazioni passano al lavoro da remoto. In un rapporto di Insight (link esterno a ibm.com), secondo la società di ricerca un intervistato su tre ha dichiarato che lascerebbe il posto se il lavoro da remoto non fosse più un'opzione. In un sondaggio di Statista, oltre il 60% delle persone intervistate (il link esterno a ibm.com) ha dichiarato di lavorare già in un luogo in cui i dipendenti hanno la possibilità di lavorare da casa.

Nel mondo aziendale moderno, i workflow digitali sono ormai comuni come i workflow manuali che li hanno preceduti.