Tutto si condensa nel "perché".Perché un product owner chiede del nuovo software, o di apportare una modifica?Ora, grazie a una visione limpida, approfondita e unitaria dei requisiti e dei processi aziendali, tutte le parti in causa (il BA, il product owner e lo sviluppatore) sono meglio attrezzate e in grado di identificare più velocemente i problemi alla radice di ciascuna richiesta.



"L'obiettivo di tutti è distribuire la soluzione giusta al primo colpo, con un time-to-market notevolmente ridotto", afferma Elston."Ora siamo in grado di produrre software di qualità più velocemente, e questo è dovuto esclusivamente a una comprensione più completa del processo di business.Quando si lavora in un ambiente agile e focalizzato sulla rapidità di distribuzione, è assolutamente fondamentale disporre di un metodo per visualizzare i processi aziendali, piuttosto che perdere ore e ore di tempo a discuterne.Blueworks Live ci offre questa possibilità.Possiamo esaminare velocemente un requisito e identificare esattamente su quale parte del processo aziendale va a impattare".



Inoltre, i BA sono ora in grado di eseguire la modellazione dei processi aziendali in qualsiasi fase del ciclo di vita di distribuzione del software, con interruzioni poco significative."Il momento ottimale per disegnare il modello di un processo aziendale è all'inizio di un progetto.Non è pero l'unico momento.Accade spesso che un progetto sia avviato senza che il processo di business sia stato mappato, per poi scoprire che alcuni aspetti del processo non sono così chiari al team come si pensava.Blueworks consente di tracciare in modo rapido e trasparente questa parte del processo prima di andare avanti".



"Il risultato è che tutti, il BA, il product owner e il team di progetto, acquisiscono una visione realistica del loro prodotto e dei loro processi".