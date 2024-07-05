L'AI generativa nella finanza

I leader finanziari hanno un ruolo sempre più impegnativo: i CFO devono navigare un panorama complesso, che si tratti di negoziare le complessità della trasformazione digitale o di adattarsi alle mutevoli abitudini di spesa dei consumatori.

Allo stesso tempo, il settore dei servizi finanziari sta subendo una profonda trasformazione perché l'AI generativa (gen AI) rimodella il modo in cui gli istituti operano e gestiscono il rischio potenziale. Utilizzando modelli linguistici avanzati e algoritmi di machine learning, la gen AI sta automatizzando e semplificando sempre più un'ampia gamma di processi finanziari, tra cui analisi finanziaria, gestione degli asset, rendicontazione, procurement e contabilità fornitori.

I processi finanziari sono tra le funzioni più critiche all'interno di un'organizzazione e lasciano poco spazio agli errori. L'AI generativa, insieme a strumenti di automazione mirata, può ridurre gli errori e aumentare l'efficienza nel settore finanziario. Sintetizzando informazioni provenienti da più fonti, queste tecnologie aiutano le istituzioni a ottenere notevoli vantaggi competitivi.

Ad esempio, secondo una ricerca di IBM, le organizzazioni che hanno implementato efficacemente l'AI nella finanza hanno ottenuto i seguenti benefici:

Tempo di ciclo di preventivazione più rapido del 33%

Riduzione del 43% dei crediti inesigibili

Riduzione del 25% nei costi per fattura pagata

Ma per sfruttare il potere dell'AI generativa, i CFO e i team finanziari devono considerare attentamente una serie di variabili, con prestando particolare attenzione sulla valutazione del rischio e sulla governance dei dati. Integrare con successo l'AI nelle operazioni finanziarie richiede un approccio strategico e ben pianificato.

"Per integrare con successo l'AI nelle operazioni finanziarie, è essenziale adottare un approccio strategico e ben pianificato", afferma Monica Proothi, Global Finance Transformation Leader di IBM. "Le iniziative di AI e di gen AI possono davvero avere successo se lo consentono i dati sottostanti".