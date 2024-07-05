L'AI generativa nella finanza

I leader finanziari hanno un ruolo sempre più impegnativo: i CFO devono navigare un panorama complesso, che si tratti di negoziare le complessità della trasformazione digitale o di adattarsi alle mutevoli abitudini di spesa dei consumatori.
Allo stesso tempo, il settore dei servizi finanziari sta subendo una profonda trasformazione perché l'AI generativa (gen AI) rimodella il modo in cui gli istituti operano e gestiscono il rischio potenziale. Utilizzando modelli linguistici avanzati e algoritmi di machine learning, la gen AI sta automatizzando e semplificando sempre più un'ampia gamma di processi finanziari, tra cui analisi finanziaria, gestione degli asset, rendicontazione, procurement e contabilità fornitori.
I processi finanziari sono tra le funzioni più critiche all'interno di un'organizzazione e lasciano poco spazio agli errori. L'AI generativa, insieme a strumenti di automazione mirata, può ridurre gli errori e aumentare l'efficienza nel settore finanziario. Sintetizzando informazioni provenienti da più fonti, queste tecnologie aiutano le istituzioni a ottenere notevoli vantaggi competitivi.
Ad esempio, secondo una ricerca di IBM, le organizzazioni che hanno implementato efficacemente l'AI nella finanza hanno ottenuto i seguenti benefici:
Ma per sfruttare il potere dell'AI generativa, i CFO e i team finanziari devono considerare attentamente una serie di variabili, con prestando particolare attenzione sulla valutazione del rischio e sulla governance dei dati. Integrare con successo l'AI nelle operazioni finanziarie richiede un approccio strategico e ben pianificato.
"Per integrare con successo l'AI nelle operazioni finanziarie, è essenziale adottare un approccio strategico e ben pianificato", afferma Monica Proothi, Global Finance Transformation Leader di IBM. "Le iniziative di AI e di gen AI possono davvero avere successo se lo consentono i dati sottostanti".
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
L'AI generativa si riferisce ai sistemi di intelligenza artificiale che creano nuovi contenuti. Nella finanza, questi sistemi utilizzano in genere modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altri algoritmi di machine learning per comprendere i dati finanziari, le normative e le dinamiche di mercato. Queste AI generano quindi risposte, analisi, raccomandazioni o insight simili a quelli umani.
L'efficacia dei modelli AI nelle applicazioni finanziarie dipende in larga misura da sofisticati processi di gestione dei dati che trasformano le informazioni grezze in set di dati pronti per l'AI. Ciò significa che gli istituti finanziari spesso integrano dati provenienti da più fonti. Questi dati non elaborati vengono quindi sottoposti a pulizia e standardizzazione approfondite per gestire incongruenze o duplicati.
I casi d'uso dell'AI generativa variano a seconda delle esigenze di un'organizzazione, ma alcune delle implementazioni più comuni includono:
I sistemi di AI generativa alimentano chatbot e assistenti virtuali sofisticati che gestiscono le richieste complesse dei clienti o guidano gli utenti attraverso processi come le richieste di prestito. Gli assistenti AI mantengono il contesto in tutte le conversazioni e forniscono consigli personalizzati in base ai profili dei singoli clienti, consentendo agli agenti finanziari umani di dedicarsi a lavori più creativi.
Gli istituti finanziari elaborano ogni giorno enormi volumi di documenti, dalle richieste di prestito alla rendicontazione obbligatoria per legge. La tecnologia di AI generativa estrae informazioni chiave e riassume documenti lunghi. Gli strumenti di gen AI hanno anche la capacità di generare report standardizzati da dati non strutturati, una caratteristica particolarmente utile per i report sulla conformità e l'analisi dei contratti.
Alcuni professionisti della finanza utilizzano la gen AI per sintetizzare grandi quantità di dati da più fonti e generare analisi dei mercati finanziari. La tecnologia può analizzare un'ampia varietà di informazioni provenienti da più fonti, tra cui dichiarazioni dei redditi e rendiconti finanziari, per produrre documenti di investimento completi e valutazioni dei rischi. Utilizzando strumenti di forecasting e modellazione, i team finanziari raccolgono insight più approfonditi per guidare le strategie di investimento, tra le altre cose.
La gen AI analizza i modelli nei dati delle transazioni e genera scenari di frode, fornendo un segnale di allarme precoce per le attività sospette.
La Gen AI contribuisce alla conformità normativa analizzando i record e garantendo che la documentazione soddisfi gli standard normativi. Può anche generare report e aggiornare i dati per rimanere allineati con l'evoluzione dei requisiti.
I team di tecnologia finanziaria utilizzano l'AI generativa per scrivere e ottimizzare il codice per algoritmi di trading, sistemi di gestione del rischio e trattamento dei dati, aumentando di fatto la sicurezza dell'organizzazione.
Le funzionalità di AI generativa trasformano i workflow finanziari di un'organizzazione, creando nuove efficienze che cambiano radicalmente il modo in cui il lavoro viene svolto. IBM ha individuato quattro aree finanziarie principali in cui l'AI generativa mostra più promesse:
Nel corso del ciclo di vita delle transazioni con i clienti, gli strumenti di AI generativa personalizzano le interazioni con i clienti e semplificano le operazioni
L'AI può generare raccomandazioni intelligenti sugli ordini in base allo storico dei clienti e alle condizioni di mercato. Crea inoltre documenti di vendita personalizzati o contratti su misura per le specifiche esigenze del cliente.
L'AI generativa ha la capacità di generare automaticamente fatture accurate, inviare comunicazioni personalizzate sulle fatture e inviare solleciti di pagamento.
L'AI generativa può monitorare i modelli di pagamento e generare insight basati su dati storici, nonché creare comunicazioni automatiche di follow-up personalizzate per determinati clienti.
Gli strumenti di AI possono generare strategie di riscossione personalizzate e automatizzare lo sviluppo di piani di pagamento.
Con l'AI generativa, i team finanziari analizzano i pattern di deduzione e creano raccomandazioni per il miglioramento dei processi al fine di ridurre le discrepanze, oltre ad automatizzare i processi di adattamento chiave approvati dai dipendenti umani.
L'AI generativa migliora l'accuratezza delle previsioni e fornisce insight più approfonditi sulle prestazioni aziendali. Utilizzando questi strumenti, i team finanziari riuniscono grandi quantità di informazioni talvolta eterogenee, per fornire una visione a 360 gradi delle dinamiche di mercato e delle pratiche interne.
Ad esempio, la startup fintech Edger Finance ha lanciato una serie di processi assistiti dall'AI che hanno semplificato la creazione di riepiloghi dei CEO dai rapporti trimestrali aziendali. Questi strumenti hanno inoltre consentito agli investitori di interagire con i dati del report tramite un diagramma di flusso con domande e risposte. Inoltre, questi programmi hanno fornito dati di investimento più personalizzati a clienti e dipendenti.
Con l'AI generativa, i reparti finanziari generano piani finanziari completi che integrano più scenari e producono analisi che aiutano i leader a comprendere i potenziali risultati in condizioni diverse.
L'AI generativa automatizza la creazione del budget in base a strategie di prezzi e altri dati storici, creando una documentazione dettagliata del budget.
Le dashboard e i report di gestione basati sull'AI forniscono ai dirigenti output che mostrano una visione completa delle prestazioni finanziarie. L'AI generativa genera inoltre automaticamente insight su tendenze e anomalie, fornendo alle aziende informazioni fruibili in tempo reale.
L'AI generativa crea modelli finanziari sofisticati che incorporano più variabili e scenari, genera documentazione sulle previsioni e produce analisi per aiutare il management a valutare le strategie finanziarie. Questi modelli forniscono alla leadership informazioni critiche durante i processi decisionali chiave.
L'AI generativa semplifica il processo record-to-report automatizzando le attività di routine, migliorando la precisione e fornendo insight più approfonditi sui dati finanziari. Ad esempio, utilizzando l'AI e la Robotic Process Automation, IBM Finance ha creato un processo semplificato per la convalida degli input rispetto al registro contabile e per la generazione dei dati contabili ai fini della revisione. Il nuovo processo ha consentito di risparmiare circa 600.000 dollari in costi e di ridurre i tempi di ciclo del 90%.
L'AI genera registrazioni contabili standard basate sulle transazioni commerciali, consentendo ai team finanziari di concentrarsi su lavori più sofisticati.
L'AI generativa automatizza le riconciliazioni dei conti abbinando le transazioni tra i sistemi.
L'AI identifica e abbina automaticamente le transazioni interaziendali tra più entità, creando report dettagliati per la conformità normativa.
L'AI genera rendiconti finanziari e rapporti normativi e produce documentazione personalizzata per diversi stakeholder e requisiti normativi.
L'AI generativa ottimizza il processo procure-to-pay migliorando la selezione dei fornitori, automatizzando le approvazioni e migliorando l'elaborazione dei pagamenti. Recentemente, il fornitore di dati B2B Dun & Bradstreet ha introdotto un progetto pilota basato su AI che includeva un assistente progettato per accelerare l'analisi del rischio dei fornitori attraverso un linguaggio conversazionale. Questa innovazione ha contribuito a ridurre il tempo necessario per le attività di procurement del 10-20%.
L'AI generativa analizza i requisiti aziendali e genera strategie ottimali, automatizzando la selezione dei fornitori in base a criteri specifici. Crea inoltre richieste di requisizione, contratti e accordi con i fornitori su misura per esigenze aziendali specifiche.
L'AI elabora automaticamente le fatture dei fornitori e le abbina agli ordini di acquisto e alle ricevute, oltre a generare raccomandazioni di pagamento e workflow di approvazione basati su regole di business.
L'AI generativa riduce drasticamente il tempo necessario per la creazione di documenti, l'analisi dei dati e altre attività di routine. Ciò che una volta richiedeva ore o giorni può spesso essere completato in pochi minuti, consentendo ai professionisti umani di concentrarsi su attività strategiche di maggior valore.
Gli assistenti AI e altri strumenti basati sull'AI generativa consentono di offrire il supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I clienti ricevono risposte immediate e accurate a query complesse, con conseguenti tassi di coinvolgimento più elevati.
L'AI generativa automatizza le attività di routine e riduce al minimo la necessità di interventi manuali in molti processi finanziari. Di conseguenza, gli istituti finanziari possono ridurre notevolmente i costi operativi. La tecnologia eccelle in particolare nella scalabilità dei servizi senza aumenti proporzionali del personale.
L'AI generativa sintetizza rapidamente grandi quantità di informazioni, fornendo ai responsabili delle decisioni un'analisi completa e molteplici prospettive su situazioni finanziarie complesse. Questa funzionalità porta a decisioni più informate e tempestive in tutte le aree della finanza.
Gli istituti finanziari possono ora fornire servizi altamente personalizzati a milioni di clienti contemporaneamente. L'AI generativa crea comunicazioni, consigli e servizi personalizzati su misura per i singoli utenti, fornendoli in modo efficiente su larga scala.
L'implementazione dell'AI generativa nei servizi finanziari richiede un approccio strutturato e graduale che bilanci l'innovazione con la gestione del rischio. I seguenti passaggi forniscono una roadmap per le organizzazioni che desiderano utilizzare il potere dell'AI generativa mantenendo la stabilità operativa e la conformità normativa.
Lo sviluppo di un piano strategico completo costituisce la base di un'implementazione di AI generativa di successo. Questo piano dovrebbe allineare le iniziative di AI a obiettivi aziendali più ampi, identificando aree specifiche in cui l'AI generativa crea il massimo valore, considerando la prontezza organizzativa e i requisiti di risorse.
Il processo di pianificazione strategica spesso implica anche una valutazione approfondita delle funzionalità e dell'infrastruttura attuali, in particolare per quanto riguarda la disponibilità dei dati. "Le aziende spesso intraprendono varie iniziative sui dati per supportare la loro strategia di AI, che spaziano dal process mining alla governance dei dati", afferma Proothi.
La preparazione dei dati rappresenta uno degli aspetti più cruciali e dispendiosi in termini di tempo dell'implementazione dell'AI generativa. Le organizzazioni finanziarie devono verificare i loro asset di dati esistenti, identificando le fonti, i problemi di qualità e le sfide di integrazione che potrebbero influire sulle prestazioni dell'AI.
Il processo di preparazione dei dati prevede anche la creazione di solidi framework di governance dei dati che contribuiscano a garantire la qualità e la sicurezza delle informazioni. Le organizzazioni di successo creano procedure standardizzate di raccolta ed elaborazione dei dati con chiare regole di documentazione e proprietà, oltre a rafforzare le pratiche di cybersecurity per proteggere le informazioni sensibili.
"Dopo avere messo in atto le giuste iniziative in materia di dati, è essenziale creare la struttura giusta per integrare con successo la gen AI nelle operazioni", afferma Proothi. Questo approccio può essere raggiunto definendo un caso aziendale chiaro che esprima benefici e rischi, assicurando i finanziamenti necessari e stabilendo metriche per monitorare il ROI".
Una chiara definizione degli obiettivi aiuta a garantire che le implementazioni di AI generativa forniscano un valore aziendale misurabile e siano in linea con le priorità organizzative. Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, raggiungibili e pertinenti. Dovrebbero inoltre fornire metriche chiare per il successo, creando rubriche specifiche per guidare le decisioni di implementazione e l'allocazione delle risorse.
L'identificazione e l'automazione delle attività ripetitive e laboriose fornisce un valore immediato e rafforza la fiducia dell'organizzazione nelle funzionalità dell'AI generativa. Queste implementazioni iniziali di automazione dei processi fungono da progetti proof-of-concept che dimostrano il valore dell'AI riducendo al minimo il rischio e la complessità.
"Automatizza le attività ad alta intensità di lavoro identificando e puntando alle attività che sono mature per l'automazione della gen AI", spiega Proothi. "Iniziate con i casi d'uso per la mitigazione dei rischi e incoraggiate l'adozione da parte dei dipendenti, in linea con le responsabilità del mondo reale".
Una corretta implementazione dell'AI generativa richiede un perfezionamento e un'ottimizzazione continui sulla base dei dati sulle prestazioni, del feedback degli utenti e dei mutevoli requisiti aziendali. Le organizzazioni dovrebbero stabilire cicli di revisione regolari che valutino le prestazioni dell'AI, identifichino le opportunità di miglioramento e adeguino la strategia di implementazione in base alle lezioni apprese.
Le aziende di successo integrano progressivamente nei loro workflow e strumenti di gen AI più complessi. "È importante utilizzare la gen AI per perfezionare FinOps implementando framework di stima e tracciamento dei costi e simulando dati e scenari finanziari", osserva Proothi. "Queste funzionalità aiutano anche a migliorare l'accuratezza dei modelli finanziari, a migliorare la gestione del rischio e a supportare il processo decisionale strategico".
Scopri in che modo la combinazione di APM e strumenti di ottimizzazione dei costi dell'hybrid cloud aiuta le organizzazioni a ridurre i costi e ad aumentare la produttività.
Scopri come riposizionare i tuoi team IT e integrare l'AI e l'automazione nella tua organizzazione per promuovere il successo aziendale.
Sfrutta la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.
Ripensa il tuo business con l'AI e l'automazione IBM, ti aiuteranno a rendere più proattivi i sistemi IT, più efficienti i processi e più produttive le persone.
Ottieni di più dai processi aziendali automatizzati e dalle operazioni IT con i servizi di consulenza per l'automazione IBM.
Sfrutta la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.