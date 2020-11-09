Nelle aziende, il ruolo critico dell'AI richiede una metodologia e una piattaforma ben definite e solide e, se queste non sono all'altezza, un'azienda può persino fallire. Ad esempio, se il rilevamento delle frodi prende decisioni sbagliate, l'azienda ne risentirà negativamente. Nella lunga pipeline dell'AI, i tempi di risposta, la qualità, l'equità, la spiegabilità e altri elementi devono essere gestiti come parte dell'intero ciclo di vita. È impossibile gestirli individualmente.
Pertanto, ciò che chiamiamo "gestione del ciclo di vita dei modelli AI" gestisce la complessa pipeline AI e aiuta a garantire i risultati necessari in azienda. Descriveremo in dettaglio la gestione del ciclo di vita dei modelli AI in una serie di post sul blog. Inoltre, mostreremo come IBM® Cloud Pak for Data può aiutare la gestione del ciclo di vita dei modelli AI.
Pensiamo che questi post del blog possano interessare le seguenti persone:
- Leader di data science e AI: per capire meglio come aumentare i ritorni sugli investimenti in data science e AI.
- Data scientist: per apprezzare meglio come le attività di data science possono utilizzare/integrarsi con gli strumenti/processi DevOps e per comprendere più a fondo la Strategia di IBM per la gestione del ciclo di vita dei modelli AI end-to-end.
- DevOps engineer: per comprendere meglio il processo di sviluppo dell'AI, le complessità associate e come può integrarsi con DevOps.