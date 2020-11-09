Gestione del ciclo di vita del modello di AI: panoramica

Autore

Kazuaki Ishizaki

Researcher, Senior Technical Staff Member

La gestione del ciclo di vita dei modelli AI è importante?

L'intelligenza artificiale (AI) sta diventando onnipresente in molte aree, dall'edge all'azienda. Quindi, come si usa l'AI? Basta fornire dati a un predittore? La risposta è "no".

In realtà, durante l'integrazione dell'AI, dobbiamo raccogliere i dati, addestrarli, costruire un modello, implementarlo ed eseguire il predittore. La pipeline verso l'utilizzo dell'AI è più lunga di quanto ci si possa aspettare, dato che racchiude diversi elementi (vedi la Figura 1 in questo articolo ).

 

Nelle aziende, il ruolo critico dell'AI richiede una metodologia e una piattaforma ben definite e solide e, se queste non sono all'altezza, un'azienda può persino fallire. Ad esempio, se il rilevamento delle frodi prende decisioni sbagliate, l'azienda ne risentirà negativamente. Nella lunga pipeline dell'AI, i tempi di risposta, la qualità, l'equità, la spiegabilità e altri elementi devono essere gestiti come parte dell'intero ciclo di vita. È impossibile gestirli individualmente.

Pertanto, ciò che chiamiamo "gestione del ciclo di vita dei modelli AI" gestisce la complessa pipeline AI e aiuta a garantire i risultati necessari in azienda. Descriveremo in dettaglio la gestione del ciclo di vita dei modelli AI in una serie di post sul blog. Inoltre, mostreremo come IBM® Cloud Pak for Data può aiutare la gestione del ciclo di vita dei modelli AI.

Pensiamo che questi post del blog possano interessare le seguenti persone:

  • Leader di data science e AI: per capire meglio come aumentare i ritorni sugli investimenti in data science e AI.

  • Data scientist: per apprezzare meglio come le attività di data science possono utilizzare/integrarsi con gli strumenti/processi DevOps e per comprendere più a fondo la Strategia di IBM per la gestione del ciclo di vita dei modelli AI end-to-end.

  • DevOps engineer: per comprendere meglio il processo di sviluppo dell'AI, le complessità associate e come può integrarsi con DevOps.

Newsletter di settore

Le ultime tendenze in materia di AI, proposte da esperti

Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Cos'è la gestione del ciclo di vita del modello AI?

Pensiamo a ciò che è necessario per la gestione del ciclo di vita dei modelli AI. Il primo requisito è un insieme di componenti per l'intera pipeline. Il documento "The AI Ladder — Demystifying AI Challenges" spiega come introdurre l'AI nelle aziende e delinea chiaramente quattro fasi della pipeline:

  • Raccolta: rendi i dati semplici e accessibili.

  • Organizzare: creare una base di analytics pronta per il business.

  • Analisi: crea e scala l'AI con sicurezza e trasparenza.
  • Integrazione: rendi operativa l'AI a livello aziendale

Un altro requisito è la governance dei dati dell'intera pipeline. La qualità è essenziale nelle imprese e la spiegabilità e l'equità stanno diventando sempre più importanti. Durante l'intera creazione della pipeline, la governance dei dati per la gestione del ciclo di vita dei modelli AI dovrebbe monitorare e fornire feedback sulla qualità, l'equità e la spiegabilità.

AI Academy

Diventa un esperto di AI

Acquisisci le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti nell'AI alla base della crescita aziendale. Inizia oggi stesso con la nostra AI Academy gratuita e guida il futuro dell'AI nella tua organizzazione.
Guarda la serie

Come gli strumenti aiutano la gestione del ciclo di vita del modello AI

Come abbiamo visto, la gestione del ciclo di vita dei modelli AI non è facile. È impossibile farlo manualmente; pertanto, gli strumenti necessari dovrebbero avere le seguenti caratteristiche per supportare efficacemente la gestione del ciclo di vita dei modelli AI in un cloud:

  • Facilità di addestramento e distribuzione del modello

  • Implementazione e addestramento dei modelli su larga scala

  • Monitoraggio della governance dei dati, della qualità e della conformità

  • Visualizzazione dell'intera pipeline

  • Connettori avanzati per le origini dati

Un esempio di questi strumenti è IBM Cloud Pak for Data. IBM Cloud Pak for Data è una piattaforma multicloud di dati e AI con strumenti end-to-end per la gestione del ciclo di vita dei modelli AI di livello aziendale, ModelOps. Aiuta le organizzazioni a migliorare la produttività complessiva delle attività di data science e a ottenere un time to value più rapido dalle loro iniziative di AI. Cloud Pak for Data include le seguenti funzionalità chiave:

  • Strumenti per lo sviluppo e l'addestramento di modelli, tra cui AutoAI e no-code, funzionalità drag and drop e supporto per un ampio set di librerie e framework open source di uso comune.

  • Strumenti di distribuzione dei modelli per scalare i modelli distribuiti in produzione per le app moderne e per soddisfare i requisiti di prestazioni.

  • Strumenti di monitoraggio e gestione dei modelli per fornire un'AI affidabile.

  • Funzionalità di virtualizzazione dei dati per aumentare significativamente la produttività dell'AI dei team di data science, aiutando i data scientist ad accedere in modo efficiente all'ampia gamma di fonti di dati di un'azienda in un ambiente multicloud ibrido, senza dover copiare i dati.

  • DataOps per soddisfare i requisiti di governance, qualità e conformità dei dati.

  • Servizi dati completi, con un ampio set di connettori dati e funzionalità scalabili di integrazione dei dati multicloud per consentire operazioni efficienti di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) da una varietà di fonti di dati.

Gestisci i modelli di AI generativa creati ovunque e distribuiti sul cloud o on-premise.
Soluzioni correlate
IBM watsonx.ai

Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e con una minima quantità di dati.

 Scopri watsonx.ai
Soluzioni di intelligenza artificiale

Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.

 Esplora le soluzioni AI
Consulenza e servizi sull'AI

Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.

 Esplora i servizi AI
Fai il passo successivo

Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.

 Esplora watsonx.ai Prenota una demo live