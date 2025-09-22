La guida 2025 al machine learning

La tua risorsa unica per conoscenze approfondite sul machine learning e tutorial pratici.

Autori

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Fangfang Lee

Developer Advocate

IBM

Dave Bergmann

Senior Staff Writer, AI Models

IBM Think

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

Il machine learning (ML) è il sottoinsieme dell'intelligenza artificiale (AI) basato su algoritmi in grado di "apprendere" i modelli dei dati di addestramento e, successivamente, fare inferenze accurate sui nuovi dati. Questa capacità di riconoscimento dei modelli consente ai modelli di machine learning di prendere decisioni o fare previsioni senza istruzioni esplicite e codificate. Il machine learning, e in particolare il deep learning, è la spina dorsale della maggior parte dei moderni sistemi di AI.

In questa guida completa troverai una raccolta di contenuti relativi al machine learning, come articoli esplicativi, tutorial, episodi di podcast e molto altro.

Inizia ora

Informazioni generali

Come primo passo del tuo percorso, esplora le spiegazioni introduttive sul machine learning per ottenere una comprensione di alto livello.
Scopri di più
Data science per il machine learning 

Esplora la data science e i principi statistici fondamentali che alimentano i casi d'uso del machine learning.
Scopri di più
Feature engineering 

Il feature engineering è il processo di selezione, trasformazione e creazione di nuove caratteristiche a partire da dati non elaborati, per migliorare le prestazioni dei modelli di ML.
Scopri di più
Apprendimento supervisionato 

L'apprendimento supervisionato utilizza set di dati di input e output etichettati dall'uomo per addestrare modelli ML. 
Scopri di più
Apprendimento non supervisionato 

L'apprendimento non supervisionato analizza e raggruppa set di dati non etichettati scoprendo schemi nascosti o raggruppamenti di dati senza la necessità di input umano.
Scopri di più
Apprendimento semi-supervisionato 

L'apprendimento semi-supervisionato combina l'apprendimento supervisionato e non supervisionato utilizzando dati etichettati e non etichettati per addestrare modelli per attività di classificazione e regressione. 
Scopri di più
Apprendimento per rinforzo 

L'apprendimento per rinforzo consente a un agente autonomo di apprendere attraverso tentativi ed errori, ricevendo feedback sotto forma di premi o penalità per le sue azioni. 
Scopri di più
Deep learning 

Il deep learning utilizza reti neurali multilivello, chiamate reti neurali profonde, per simulare il processo decisionale del cervello umano. 
Scopri di più
AI generativa  

L'AI generativa è un tipo di AI che crea contenuti originali (testo, immagini, video, audio o codice software) in risposta a un prompt o a una richiesta dell'utente.
Scopri di più
Addestramento del modello 

L'addestramento del modello è il processo di "insegnamento" a un modello di machine learning, al fine di ottimizzare le prestazioni su un set di dati di addestramento di attività di esempio pertinenti agli eventuali casi d'uso del modello.
Scopri di più
Librerie di machine learning 

Le librerie di machine learning sono raccolte di codice pre-scritto, funzioni e strumenti che semplificano lo sviluppo e l'implementazione di algoritmi e modelli di ML.
Scopri di più
MLOps 

MLOps, abbreviazione di machine learning operations, è un insieme di pratiche progettate per aiutare i professionisti a creare processi standardizzati per la creazione e l'esecuzione di modelli di ML.
Scopri di più
Elaborazione del linguaggio naturale 

L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) consente a un modello di elaborare il linguaggio umano attraverso la linguistica computazionale e le tecniche statistiche.
Scopri di più
Computer vision

La computer vision utilizza il machine learning (ML) per insegnare a computer e sistemi a "vedere", ovvero a ricavare informazioni significative da immagini digitali, video e altri input visivi.
Scopri di più

Risorse

Migliora le tue competenze nel ML

Impara i concetti fondamentali e sviluppa le tue competenze con laboratori pratici, corsi, progetti guidati, prove e molto altro.
Sblocca la potenza dell'AI generativa + ML

Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Sfruttare al meglio l'AI: aumentare il ROI con la gen AI

Vuoi ottenere un ritorno migliore sui tuoi investimenti nell'AI? Scopri come lo scaling della GenAI in settori chiave può favorire il cambiamento, aiutando le tue menti migliori a creare e fornire nuove soluzioni innovative.
Come scegliere il giusto foundation model

Scopri come scegliere il foundation model di AI più adatto al tuo caso d'uso.
Esplora IBM Granite

IBM Granite è la nostra famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le applicazioni di AI. Esplora le opzioni di linguaggio, codice, serie temporali e guardrail.
Come prosperare in questa nuova era dell'AI in tutta fiducia e sicurezza

Approfondisci i 3 elementi critici di una solida strategia AI: creare un vantaggio competitivo, scalare l'AI attraverso l'azienda e promuovere un'AI affidabile.
Report AI in Action

Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Soluzioni correlate
IBM watsonx.ai

Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e con una minima quantità di dati.

 Scopri watsonx.ai
Soluzioni di intelligenza artificiale

Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.

 Esplora le soluzioni AI
Consulenza e servizi sull'AI

Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.

 Esplora i servizi AI
Fai il passo successivo

Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.

 Esplora watsonx.ai Prenota una demo live