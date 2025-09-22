La guida 2025 al machine learning

Il machine learning (ML) è il sottoinsieme dell'intelligenza artificiale (AI) basato su algoritmi in grado di "apprendere" i modelli dei dati di addestramento e, successivamente, fare inferenze accurate sui nuovi dati. Questa capacità di riconoscimento dei modelli consente ai modelli di machine learning di prendere decisioni o fare previsioni senza istruzioni esplicite e codificate. Il machine learning, e in particolare il deep learning, è la spina dorsale della maggior parte dei moderni sistemi di AI.