Che cos'è GraphRAG?

I sistemi GraphRAG possono essere implementati utilizzando vari strumenti e framework, tra cui opzioni open source, per supportare l'elaborazione di documenti, la creazione di knowledge graph, la ricerca semantica e l'integrazione con gli LLM. Tra gli strumenti più diffusi figurano LangChain, LlamaIndex, Neo4j e OpenAI, con risorse e tutorial aggiuntivi disponibili su piattaforme come GitHub.
LlamaIndex è utilizzato per indicizzare documenti, estrarre entità e relazioni per creare grafi di conoscenza, generare embedding e integrarsi con LLM come GPT. Neo4j funge da database per memorizzare e gestire le strutture dei grafi, consentendo un recupero efficiente attraverso l'attraversamento dei grafi e relazioni semantiche.
Questi strumenti collaborano per consentire la ricerca semantica utilizzando embedding, gestione dei metadati per la trasparenza e generazione di risposte sensibili al contesto. Gli LLM, inclusi i modelli OpenAI GPT, integrati tramite API, aiutano a produrre risposte accurate e rilevanti basate sui dati dei grafi recuperati.
GraphRAG rappresenta un grande passo avanti rispetto ai tradizionali sistemi RAG, limitati dai metodi di recupero lineare. Combina la potenza dei knowledge graphs, della ricerca semantica e dei modelli linguistici avanzati. Poiché idfiversi settori richiedono una comprensione più approfondita e insight interconnessi, GraphRAG è destinato a diventare una tecnologia chiave. In futuro consentirà sistemi informativi più intelligenti, più dinamici e altamente adattabili.