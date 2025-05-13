Che cos'è GraphRAG?

La retrieval-augmented generation (RAG) è una tecnica che recupera informazioni rilevanti utilizzando la ricerca di similarità da database vettoriale, fonti di conoscenza esterne e knowledge base interne. Quindi combina queste informazioni recuperate con gli LLM per generare output accurati e contestualizzati. Sebbene le applicazioni RAG tradizionali migliorino la funzionalità degli LLM nelle applicazioni di AI generativa, non hanno la capacità di acquisire le relazioni complesse nei dati. Faticano a svolgere compiti come il ragionamento multihop (combinando informazioni da più fonti per derivare risposte tramite connessioni logiche e inferenze indirette), il contesto relazionale e la comprensione dei dati gerarchici. Ad esempio, un approccio RAG tradizionale potrebbe avere difficoltà con una domanda come "Chi ha sviluppato la teoria della relatività?" perché richiede un ragionamento sulle relazioni tra entità.

GraphRAG supera questo problema incorporando dati strutturati a grafo, che organizzano le informazioni come una rete di nodi (entità come persone o luoghi), edge (relazioni tra queste entità) ed etichette (attributi che definiscono la categoria di un nodo e di un edge). Ad esempio, un knowledge graph potrebbe rappresentare "Albert Einstein - ha sviluppato - la teoria della relatività." come pezzi di informazione strutturati a grafo, rendendo più facile per GraphRAG recuperare e elaborare queste informazioni. In questo esempio, i nodi sono "Albert Einstein" e "teoria della relatività", mentre l'edge è "sviluppato".